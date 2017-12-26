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27 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Türmen: Anarşi ve kaos doğurur

26 Aralık 2017, Salı 22:00
Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkeme (AİHM) Yargıcı Rıza Türmen, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki (KHK) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ve sonrasındaki eylemlere müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğunu kaldıran maddeyi yorumladı. Türmen, “Hukuk devletini ortadan kaldırıp, tekrar ilkel duruma dönüyoruz” dedi.

Türmen, “Şimdi siviller için aynı cezasızlığın getirilmesi çok vahim sonuçlara yol açabilir. Devletin, resmen bir cezasızlık politikası kurması ülkede anarşi ve kaos doğurur” ifadesini kullandı. Evrensel’in haberine göre söz konusu KHK’de “darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğinde eylemlerin” bastırılması için sivillere hukukî, idarî, malî ve cezaî muafiyet getirildi. Maddeyi ‘Dehşet verici’ diye yorumlayan Türmen, “Hukuk devletini ortadan kaldırıp, tekrar ilkel duruma dönüyoruz. Herkesin birbirini öldürebileceği ve bunun yasalarla serbest olduğunu söyleyecek kadar bir geriye dönüş var” diye konuştu.

“Bu kadar vahim bir hukuksuzluk görülmedi”

Devletlerin kurulduğu eski dönemleri hatırlatan Türmen, “İlk çağlardabir doğal yaşam durumu vardı. Bu durumda herkes birbirini öldürüyordu, herkes birbirinin kurduydu. Hiç kimsenin güvencesi yoktu. Güvence sağlamak için aralarında sözleşme yaptılar ve devlete yetkiler verdiler birbirlerini öldürmemek için. Buradan çıkıp ilkel duruma dönüyoruz. Hukuk devletini ortadan kaldırıp, tekrar ilkel duruma dönüyoruz. Herkesin birbirini öldürebileceği ve bunun yasalarla serbest olduğunu söyleyecek kadar bir geriye dönüş var. Hukuk devletinin ortadan kaldırılması var. Türkiye Cumhuriyeti bu kadar vahim bir hukuksuzluktan geçmemişti. Bunun sonuçları çok ağır olabilir. Birisi yanında gürültü yapan komşuya terörist deyip kafasını kırdığı zaman kendisine bir şey olmayacağını bilecektir. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kararnamelerle hukuk devleti ortadan kaldırılmış oldu. Aslında zaten ortada böyle bir durum yoktu ama resmileşmiş oldu” yorumunu yaptı.

Etiketler: türmen, khk
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