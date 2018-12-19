Tutuklu gazeteci sayısında 3. sıradayız

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün hazırladığı 2018 Basın Özgürlüğü Yıllık Bilânçosu’na göre, gazetecilere yönelik şiddet ve baskı olaylarında artış kaydedildi.

Örgütün hazırladığı yıllık rapora göre, dünya genelinde parmaklıklar arkasında 348 gazeteci ve basın mensubu tutuluyor. Bunların yarısından fazlası 5 ülkede bulunuyor. Bu ülkeler Çin, Mısır, Türkiye, İran ve Suudi Arabistan. Çin 60 tutuklu basın mensubuyla birinci sırada, onu 38 basın mensubuyla Mısır ve 33 basın mensubuyla Türkiye takip ediyor. Türkiye, hapisteki profesyonel gazeteci sayısı bakımından ise yine ilk sırada yer aldı. Raporda bu durum, “Türkiye’nin despot rejimi, dünyada en fazla sayıda profesyonel gazeteciyi hapse atma unvanını sürdürdü” diye ifade edildi. DW’nin haberine göre RSF raporunda, Türkiye’de 2018’de 80’den fazla gazetecinin, “terör propagandası”, “Türk kimliğini aşağılamak” ve “cumhurbaşkanına hakaret” gibi suçlardan uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldığı belirtildi.

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