Üçüncü duruşma başladı

Gülen Hareketinin iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral, genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 86 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki büyük salonda görülen duruşmaya, aralarında Kavurmacı ve Güllü’nün de yer aldığı 25’i tutuklu 34 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor. *** Okumak için tıklayınız: Kavurmacı ve Güllü'nün de olduğu 84 sanığın yargılanmasına başlandı: İstenen cezalar AA

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