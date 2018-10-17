Uluslararası komisyon araştırsın

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ailesi, öldürüldüğüne ilişkin iddiaların araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyonun kurulması çağrısında bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ailesi, öldürüldüğüne ilişkin iddiaların araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslar arası komisyonun kurulması çağrısı yaptı. Kaşıkçı’nın yazarları arasında olduğu Washington Post’ta yer alan açıklamada, “İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolduğundan bu yana iki haftadır irtibat kuramadığımız babamızın (Kaşıkçı) akıbeti hakkındaki çelişkili haberleri üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz.” ifadesine yer verildi. Ailenin, travmaya uğradığı ve bu acılı dönemde bir arada bulunmanın hasreti içinde olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Babamızın (Kaşıkçı) bize aşıladığı güçlü ahlâkî ve hukukî sorumluluk, bizi onun ölümünün araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslar arası komisyonun kurulması çağrısı yapmayı zorunlu kılıyor. Bu zorlu zamanlarda bizim mahremiyetimize saygı duyan herkese minnettarız.”

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SUUD’A ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Avrupa ülkeleri, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada Türkiye’ye destek verirken Suudi Arabistan’a da şeffaflık ve iş birliği çağrısı yaptı. Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra

kaybolmasının ardından Türkiye’nin başlattığı soruşturma devam ederken uluslar arası arenada da Riyad’a uygulanan baskı giderek artıyor. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye’yi desteklerken Suudi Arabistan’dan da şeffaf bir şekilde iş birliği yapmasını istiyor.

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BM’den “Dokunulmazlığı kaldırın” talebi

Birleşmiş Milletler (BM), Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Suudi Arabistan Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, 1963 tarihli Viyana Sözleşmesi’nden kaynaklanan söz konusu dokunulmazlıktan acilen feragat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Uluslar arası hukuka göre, zorla ortadan kaybetme ve yargısız infaz çok ciddî bir suçtur ve dokunulmazlık, yaşanan olayın ve sorumluların soruşturulmasını engellemek için kullanılmamalıdır.” ifadesini kullandı.