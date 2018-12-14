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Uzmanlardan Marmaray uyarısı

14 Aralık 2018, Cuma 17:24
TMMOB ile BTS Ankara’da meydana gelen tren kazasında siyasÎ ve idarÎ sorumluluğa dikkat çekerek, Marmaray Gebze-Halkalı Banliyö Hattı’nın da yerel seçim öncesi aceleyle açılması halinde kaza yaşanabileceği endişesini dile getirdi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS), dün Ankara’da meydana gelen tren kazasında siyasî ve idarî sorumluluğa vurgu yaparak, İstanbul’daki demiryolu projesi Marmaray Gebze-Halkalı Banliyö Hattı’nın da aceleyle yerel seçim öncesinde açılması halinde kaza yaşanabileceğine dikkat çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tren seferiyle ilgili haberleşme konusunda Devlet Demiryolları’ndan üç personeli gözaltına alması da tartışmaya sebep oldu. Sendika ve meslek örgütleri, “Kazaya ilişkin fatura alt düzeyde görevli personele kesilmemeli” tepkisini gösterdi. TMMOB ve BTS’ye göre; Ankara’daki tren kazasında aslî sorumlu, demiryolu taşımacılığında gerekli altyapı çalışmalarına maddî yatırım yapmayan ve yeterince insan gücü çalıştırmayan siyasî iktidar. TMMOB ve BTS, eğer Marmaray Projesi’nin benzer bir şekilde Mart’taki yerel seçimler öncesinde açılması söz konusu olursa altyapıda eksiklikler olabileceğini ve bunun da kaza ihtimalini arttırdığını da belirtti. TMMOB ve BTS, Marmaray Projesi için de “endişeliyiz” mesajını verdi. 

Sendika: Kaza riskini arttırır

Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Bektaş, sinyalizasyon olmadığı için trenlerin işletmesinin Nisan ayından bu yana telsizle sağlandığını söyledi: “İlle de kaza olacak diye bir şey yok. Sinyalli olması gereken bir yolu sinyalsiz şekilde açarsanız, kaza olma riskini birden yediye, sekize çıkarırsınız. Ama illa olacak bir şey yok. Sinyalizasyon, demiryolundaki trenlerin işletmesini sağlayan sistem demek. Bu bilgisayarlı bir sistem, bir merkezi var, bu merkezden bütün trenlerin kendi bölgesi var. “Meselâ, Eskişehir-Ankara arası Ankara’daki kumanda merkezi dediğimiz bir yerden, bu trenler tıpkı uçaklardaki hava trafik kontrolü gibi, buralardan idare edilir. Burada şu anda böyle bir sistem yoktu, Başkent Ray dolayısıyla daha bitmemişti. Telsizlerle bu iş yapılıyordu, ama telsizle yapınca da insanların diyaloğuyla gerçekleşen bir işletmecilik yapılıyordu.” 

Etiketler: tren, Marmaray, kaza, Ankara
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