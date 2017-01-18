Vekillere son çağrı

2. tur öncesi vekillere halktan mesaj yağıyor

MECLİS ZAYIFLATILIYOR

Başbakanlığı ve Bakanlar Kurulunu lağvedip yerine Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve kabinesini ikame eden ve yürütme organı üzerindeki Meclis denetimini zayıflatan anayasa değişikliğinin 2. tur oylamaları öncesinde vatandaşlar vekillere son uyarılarını yapıyor.

CİDDİ SIKINTILAR GETİRİR

Ulaştıkları AKP’li ve MHP’li vekillere “Millet sizi, millet için kullanmanız gereken iradeyi tek kişiye teslim etmeniz için mi seçti?” diye soran vatandaşlar, böyle bir düzenlemeye geçit verilmesinin ülkeyi çok ciddî sıkıntılara sürükleyeceği ikazında bulunuyorlar.

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