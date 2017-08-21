Yargı hem hızlı, hem adil olsun

Adalet Bakanı Gül, “Türkiye’de adalete olan güveni daha da arttıracak, yargının daha hızlı karar vermesini sağlayacak reformların hazırlığını sürdürüyoruz” dedi. Vatandaşlar ise hem hızlı hem adil bir yargı sisteminin olmasını temenni ediyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Türkiye’de adalete olan güveni daha da arttıracak, yargının daha hızlı karar vermesini sağlayacak reformların hazırlığını sürdürüyoruz. Çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız” dedi. Bakan Gül, Şahinbey Belediyesince Mavikent semtinde inşa edilecek sosyal konutların temel atma töreninde bir konuşma yaptı. Türkiye’nin 16 Nisan’da anayasa değişikliğiyle çok önemli bir reforma imza attığını söyleyen Gül, ekonomi ve demokrasisi daha güçlü, insan haklarını daha ileriye götüren bir Türkiye olma yolunda çok önemli mesafe kaydedildiğini belirtti.

Çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız

Uyum yasalarıyla beraber Türkiye’nin demokrasisini daha ileriye götüreceğini vurgulayan Gül, şunları kaydetti: “Adalet Bakanlığı olarak Türkiye’de adalete olan güveni daha da arttıracak, yargının daha hızlı karar vermesini sağlayacak reformların hazırlığını sürdürüyoruz. Çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. İnşallah çok yakın zamanda artık vatandaşlarımız mahkeme kapılarında ‘Ne zaman adalet yerine gelir, karar verir, mahkemem ne zaman biter, bir yıl oldu, iki yıl oldu, uzadı” gibi birtakım güvensizliklerden kurtulacak. Bu hususta çok önemli reform ve projelerimizi yerine getireceğiz ve vatandaşlarımız adalete çok daha etkin bir şekilde ulaşacaklar. Bu konuda tüm hâkim ve savcılarımız gereken titizliği gösteriyorlar. En hızlı şekilde yargı reformlarını hayata geçireceğiz.”

Bozdağ da reform demişti

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da 10 Şubat 2017’de yaptığı açıklamalarda yargılamaların kısa sürede sonuçlanması için çalışmalar yaptıklarını açıklamıştı, fakat gelinen noktada uzun tutukluluk süreleri gibi birçok sorun hâlâ devam ediyor. Bozdağ’ın açıklamaları şöyleydi; “Hiç şüphesiz ki yargılamaların kısa sürede sonuçlanması, adaletin doğru tecellisi, usul ekonomisinin gereklerine uygun hareket edilmesi, Yargıtay’ın gerçek anlamda içtihat mahkemesine dönüşmesi, vatandaşımızın uzayan yargılamalardan olan şikayetlerinin ortadan kaldırılması, aynı olaya aynı yetkilerle donatılmış daha yetkin üyelerden oluşacak bir heyetin bakabilme imkân ve fırsatının mevcut olması İstinaf’ı Türk yargı sistemi içerisinde çok farklı bir yere oturtmaktadır. İstinaf Mahkemeleri Türk yargı sistemi içerisinde sahip olduğu yasal yetkiler ve görevler bakımından ele alındığın da Yargıtay’dan da Danıştay’dan da daha etkin mahkemelerdir. Bu zaman içinde ortaya çıkacak.