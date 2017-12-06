"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Yargıtay, Beşiktaş hakkındaki ''beraat'' kararını bozdu

06 Aralık 2017, Çarşamba 13:23
Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Beşiktaş A.Ş'nin 2005-2007 yılları arasında 51 faturaya ilişkin kayıtlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçundan açılan davada, aralarında TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in de bulunduğu sanıkların beraatine ilişkin yerel mahkeme kararını "eksik inceleme" nedeniyle bozdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2005-2007 yılları arasında 51 faturaya ilişkin kayıtlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in de bulunduğu eski kulüp yöneticileri hakkında dava açılmıştı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdürü ve muhasebe müdürü olarak farklı görevleri bulunan sanıkların, mükellef şirket tarafından, Aralık 2005- Ağustos 2007 tarihleri arasında düzenlenen 51 adet satış faturasına ilişkin yasal defterlere yapılan 41 adet hileli kayıt sonucunda belli miktar KDV matrahının beyan dışı bırakılmak suretiyle, defter ve belgelerde muhasebe hilesi yapma suçunu işledikleri iddia edilmişti. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanıkların beraatine karar verilmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını "eksik inceleme" nedeniyle bozdu.

Yargıtay 11. Ceza Dairesinin kararında, 27 Aralık 2010'a ait vergi inceleme raporuna yer verildi. Raporda, "suça konu satış faturalarında görünen KDV'lerin yasal defterlere kaydedilirken ya hiçbir tutarın 'Hesaplanan KDV' hesabına kaydedilmediği ya da bir sıfır eksik olarak kaydedildiği, beyan dışı bırakılan kısmın ise defterin diğer kısımlarına alacak olarak yazıldığı"nın tespit edildiği belirtildi.

Raporda, "yapılan bu işlemler sonucunda katma değer vergisi farkına sebep olunduğu, yapılan bu işlemlerin hataen yapılacağının iddia edilemeyeceği, zira yevmiye defterine aynı günlerde yapılan kayıtların bir kısmının doğru yapılmasına karşın, bir kısmının ise vergi ziyanına sebebiyet verecek şekilde bilerek ve hileli olarak kaydedildiği, bu durumun da kasıtlı olarak hesap ve muhasebe hilesi yapıldığının göstergesi olduğu" tespitinin yer aldığı aktarıldı.

Buna rağmen dosyadaki mevcut bilirkişi raporlarında bu tespit ve değerlendirilmelerin irdelenmediği dikkate alınarak, bu konularda yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği ifade edilen kararda, atılı suçun işlendiğinin sabit olması durumunda, "suç ve cezanın şahsiliği" ilkesi uyarınca, suçun kanuni tanımında yer alan fiili gerçekleştiren sanık veya sanıklar ile bunların suçuna diğer sanıkların iştirak edip etmediklerinin tespit edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kararda, bunun sonucuna göre tüm deliller birlikte tartışılıp değerlendirilerek sanıkların hukuki durumlarının belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile hüküm kurulmasının bozma nedeni yapıldığı kaydedildi.

Yargıtay 11. Ceza Dairesinin kararı doğrultusunda dosya, yerel mahkemede tekrar ele alınacak.

AA

Etiketler: beşikaş, yargıtay
Okunma Sayısı: 416
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    281. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Mukaddesatımızın sırtına inmek üzere kaldırılmış hançerdir'

    Rüşvet alan bakanların yargılanmasını kim engelledi?

    'Müslümanlara yönelik bir saldırı niteliğinde'

    NATO'dan ve Vatikan'dan Kudüs değerlendirmesi

    Çipras'tan ''darbeci askerler'' hakkında açıklama

    'Toprak kayması var; boşaltın'

    Yargıtay, Beşiktaş hakkındaki ''beraat'' kararını bozdu

    'Kudüs'ün egemenliği Beyaz Saray veya başka birisine ait değildir'

    Suriyeliler için harcanan toplam maliyet açıklandı

    Arap Birliği ve İİT'ye olağanüstü toplanma çağrısı

    İstanbulluların yüzde 20'si şehrin gelirinin yarısına sahip oluyor

    "Kudüs'e destek" için Cuma günü toplanma çağrısı

    Hacc ve Umre sektörünün öncü isimleri İstanbul’da buluştu

    Trump'a bir kez daha dünyadan tepki yağdı

    Yıldırım isabet eden uçak THY uçağı geri döndü

    Ayıptır, yazıktır, günahtır!

    Çapraz sorgusundan yeni ifadeler: ''Net bilmiyorum, 100-150 milyon dolar''

    ''Hukuk dışı bir karar olacaktır''

    Ankara'da 65 adrese operasyon: Çok sayıda yakalama kararı var!

    Beyaz Saray'dan İslam dünyasını ayağa kaldıracak Kudüs açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu zulmün bir an önce bitmesini istiyorum
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Aile efradı ve ticaret
    Genel

    Ankara'da 65 adrese operasyon: Çok sayıda yakalama kararı var!
    Genel

    Ayıptır, yazıktır, günahtır!
    Genel

    Çapraz sorgusundan yeni ifadeler: ''Net bilmiyorum, 100-150 milyon dolar''
    M. Latif SALİHOĞLU

    Boğuşmalara mesafeli durmalı
    Mustafa ORAL

    Dost dünya zindanında “görüş günü”dür
    Faruk ÇAKIR

    İhtilâftan zalimler yararlanır
    Ali FERŞADOĞLU

    Son 15 yılın millete maliyeti
    Süleyman KÖSMENE

    Berzahta ölüm var mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.