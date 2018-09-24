Yargıtay yalan habere dur dedi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu temyiz edilen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin kararını bozarak, “Gerçek dışı haber verme daima hukuka aykırıdır” dedi. Emsal olan bu kararla yalan haberlere tazminat yolu açılmış oldu.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu temyiz edilen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin kararını bozarak, “Gerçek dışı haber verme daima hukuka aykırıdır” dedi. Emsal olan bu kararla yalan haberlere tazminat yolu açılmış oldu. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, bir gazetenin magazin ekinde kendisiyle ilgili yapılan haber üzerine Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tazminat davası açtı. Yapılan haberde, “Şahan çok çabaladı yine de yakalandı” başlığı kullanıldı. Gökbakar, açtığı tazminat davasında; hayal ürünü ve gerçeği aykırı olan haberle kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu ileri sürdü. Şahan Gökbakar, mahkemeye sunduğu belgelerle durumu ispatladı. Gazete haberiyle kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu iddia eden Gökbakar’ın açtığı tazminat davası mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, haberin yayınlandığı gazeteyi tazminat ödemeye mahkûm etti.

Üst mahkeme kararı bozdu

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise kararı bozdu. Daire, bozma kararında şu görüşleri dile getirdi: “Dâvâlının gazetesinde yayınlanan haberlerin ve resimlerin haber verme ve kamuoyunu bilgilendirme hakkına binaen hazırlanmış, görünen gerçekliğe uygun, güncel bir magazin haberi olduğu, haberin yayınlanmasında toplumsal ilgi bulunduğu, basının maddi gerçekliği araştırmak ve kanıtlamak yükümlülüğü bulunmadığı, çatışan yararlar dengesinin davacı yararına bozulmadığı, davalı yönünden hukuka uygunluk nedenlerinin bulunduğu ve böylece davacının kişilik haklarının saldırıya uğramadığı benimsenmelidir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, istemin tümden reddedilmesi gerekirken, yerinde olmayan yazılı gerekçeyle, davalının manevi tazminat ile sorumlu tutulmuş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.”

Kararda gerçeğe uygunluk vurgusu yapıldı

Dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine geldi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, gerçekle alâkası olmayan magazin haberlerinin tazminatla cezalandırılması gerektiğine karar verdi. Genel Kurulun kararında şu ifadeler yer aldı; “Önemle vurgulanmalıdır ki, yayınlanmasında kamu yararı bulunan, gerçek ve güncel bir haberin veya eleştirinin, özle biçim arasında denge kurulmak suretiyle verildiği durumlarda, manevi tazminat sorumluluğunun temel ögesi olan “hukuka aykırılık” gerçekleşmeyeceğinden, basının sorumluluğu da söz konusu olamaz. Basının maddi gerçeği araştırmak gibi bir yükümlülüğü olmamakla birlikte, haberin verilişi sırasında özle biçim arasındaki dengeyi de muhafaza etmesi asıldır. Haberin hukuka uygunluk nedenini oluşturabilmesi, her şeyden önce gerçeğe uygun olmasına bağlıdır. Eğer haber gerçeğe uygunsa, kişilik hakları ihlâl edilse bile, burada, manevî tazminata yer yoktur. Üstelik gerçeklik ilkesi, yalnızca haber verme yönünden değil, eleştirmek, değerlendirmek, yorumlamak yönünden de uygulama alanı bulur. Gerçek dışı haber verme ise daima hukuka aykırıdır (Mustafa Reşit Karahasan, Tazminat Hukuku, İstanbul 1996, s. 985). Şeklindeki kurallara atıfta bulunarak, “Çatışan yararlar dengesinin davacı yararına bozulmadığı; dolayısıyla Özel Daire bozma kararının doğru olduğu ve yerel mahkeme direnme kararının bozulması gerektiği görüşü kurul çoğunluğu tarafından kabul edilmemiştir” denildi.

Yalan habere tazminat yolu açılmış oldu

Habertürk gazetesi yazarı Yasemin Güneri de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bozma kararına köşesinde yer verdi. Güneri, “Yargıtay Şahan Gökbakar’ı haklı buldu, “Yalan haber cezasız kalmamalı” dedi” başlığıyla yayınlanan yazısında,

“Hukuk Genel Kurulu’nun verdiği bu emsal karar da gösteriyor ki, magazin haberlerine imza atanlar ‘gerçek’ haber yapmak zorunda kalacak. Bu kararla, gerçeğe aykırı yapılan veya yapılacak haberlere tazminat cezasının yolu açılmış oldu” ifadelerini kullandı.

Haber: Ülker Yılmaz Caba

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