Yazarlarımız okuyucuları ile buluşuyor

Bu yıl 13. düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı’nın ikinci gününde, Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu üyesi ve yazarımız Ali Vapurlu Yeni Asya Neşriyat’ın A-704 numaralı standında kitaplarını imzaladı.

Her yıl yüz binlerce kitapseverin ziyaret ettiği 13. ATO Ankara Kitap Fuarı’nda imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazarı da ağırlıyor. Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile karşılanırken, yetkililer kitapseverleri standlarına beklediklerini söylediler. 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen fuar 24 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

KİTAPLARA YOĞUN İLGİ ÜMİT VERİYOR

Fuara haftasonu görülmemiş bir ilgi gösterilirken hafta içi Ankara’daki okullar geziler düzenleyerek çocukları ve gençleri kitaplarla buluşturuyor. Çocukların kitaplara ilgisi gözlerden kaçmazken, okul harçlıklarıyla kitap almaları da yayıncılar tarafından memnuniyetle karşılanırken, ümit verici bulunuyor.

HABER: AHMET TERZİ-BİLAL SAİD PARLAKOĞLU/ANKARA