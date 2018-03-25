Yazıcıoğlu kabri başında anıldı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yakınlarında içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle birlikte vefat eden Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 9. yılında Taceddin Dergahı’ndaki mezarı başında anıldı.

Anma törenine, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve yakınlarının yanı sıra, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları mensupları, partililer ve sevenleri katıldı. Yazıcıoğlu’nun, darbelerin olmadığı bir Türkiye hayal ettiğini belirten Destici, 1971 muhtırası, 1980 ve 28 Şubat darbelerine karşı direndiğini ve karşı geldiğini söyledi. Destici, “Muhsin Yazıcıoğlu, bu sistemin değişmesini istiyordu. ‘Biz A partisinin, B partisinin, C partisinin alternatifi değiliz. Bu köhnemiş sistemin, düzenin alternatifiyiz’ diyordu. Yazıcıoğlu, bu ülkede adalet tam olarak sağlansın, hiç kimsenin hakkı yerde kalmasın istiyordu. Onun bütün sevdası Türk milletiydi, vatanıydı.” dedi.

Alperen Ocakları otobüsü kaza yaptı

Öte yandan Destici’nin verdiği bilgiye göre Yazıcıoğlu’nu anma töreni için Sivas’tan Ankara’ya yola çıkan Alperen Ocaklarına ait bir otobüs sabah saatlerinde Ankara’ya 25 kilometre kala kaza yaptı. Kazada can kaybının olmadığını aktaran Destici, Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıları sabah ziyaret ettiğini, diğer hastanelere kaldırılanların da taburcu olduğunu dile getirerek, yararılara geçmiş olsun dileklerini iletti.