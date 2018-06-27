MERAL AKŞENER: DAHA 7. AYIMIZDA TÜRKİYE’NİN SİYASî İKLİMİNİ DEĞİŞTİRDİK.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İYİ Parti ve kadroları siyasetimizin orta noktasında yerini aldı. Giderek artan bir şekilde Türk siyasetinde inisiyatif alacaktır. İtibarlı yürüyüşümüze daha yeni başlıyoruz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri sonrasında düzenlenen ilk Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sonuçları bir kazanım olarak değerlendirdi. Akşener, alınan karar doğrultusunda partinin genel başkanı olarak devam edeceğini açıkladı. Akşener, tehdit aldığına dair iddiaları ise yalanladı. Seçim sürecinde çok adaylı sisteminin önünü açarak demokrasiye nefes aldırdıklarını söyleyen Akşener, “Alınan sonuç bir kazanımdır. Bugün daha güçlüyüz artık TBMM’de milletvekillerimiz var” dedi. Akşener, CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin “Diğer partilerin daha fazla oy alması sonucu ikinci tura kalmayı bekliyordum” sözleriyle ilgili soruya, “100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 11 oy aldı. Ciddi paralarla kampanya yürüten AK Parti yüzde 41 oy aldı. Emeklilerin emekli parası, gönüllülerin harçlıklarıyla kurulan İYİ Parti yüzde 10 aldı. İnce’nin fikrine katılmıyorum” yanıtını verdi.

Demokrasiye nefes aldırdık

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle; “Ben ve dava arkadaşlarım partinin kuruluş süreci ve sonrasında kararlılığımızdan bir an bile vazgeçmedik. Daha 7. ayımızdayken siyasetin 2’li yapısı arasına sıkışmış, milleti umutsuz bırakmış Türkiye’nin siyasal iklimini değiştirdik. Çok adaylı seçimin önünü açarak demokrasiye nefes aldırdık. Bugün daha güçlüyüz, artık TBMM’de vekillerimiz var. Grubumuzla birlikte daha görünür bir mücadele vermekte kararlıyız. Kimse unutmasın ki İYİ Parti siyasetin yokluğunu hissettiği merkez sağ eksikliğini giderdik.

Devletten bir kuruş almadan yüzde 10 oy alındı

İYİ Parti ve kadroları siyasetimizin orta noktasında yerini aldı. Giderek artan bir şekilde Türk siyasetinde inisiyatif alacaktır. İtibarlı yürüyüşümüze daha yeni başlıyoruz. Ortaya koyduğumuz tüm tespitler konusunda haklı çıktığımızdan ve çıkacağımızdan eminiz. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. (Muharrem İnce’nin ‘Muhalefet partilerinin beklediğinden az oy aldığı’ ifadesi) Sayın İnce, CHP sistemi içinde bakıldığı zaman 100 yıllık bir CHP, yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık bir MHP yüzde 11 oy aldı. AKP bütün devlet güçleriyle, bütün imkanlarıyla ve kasalarında saydığı bu siyasi partilerin ciddi paralarla seçim kampanyası yaptılar, o da yüzde 41 aldı. Kürt siyasi hareketinin temsilcisinin temsilcisi HDP yüzde 11 aldı. Devletten bir kuruş almadan 8 aylık bir İYİ Parti de yüzde 10 oy aldı. Sayın İnce’nin bu sözlerine katılmıyorum. Anadolu Ajansı’na, Sayın Albayrak’ın talimat verdiğini duyumu sadece bir soru olarak sordum. O gece herhangi bir açıklamamız olmadı. Tweet atmadık. Dolayısıyla o bir soruydu, soru karşılığı da 1 milyon liralık tazminat davası açıldı. Yargıda göreceğiz.

Biz köprünün başını tuttuk

(Tehdit aldınız mı?) Hayır. Ben o gece partimde 01.30’a kadar seçim sonuçlarını takip ettim arkadaşlarımla beraber. Başkanlık divanı üyeleri buradaydı. Ne bir telefon aldım, ne bir ziyaretçi oldu… Zaten öyle bir şeyi aklından geçirecek yoktur. Geçmişim, bugünümün teminatıdır. Benim siyasi hayatım tehdit edilemez bir karakter olarak şekillendi. Şahsi olarak hiçbir önemli kararı kendim almadım, arkadaşlarımıza dayatmadım. Arkadaşlarım bunu biliyor, birlikte her şeye karar vereceğiz. Şu açıklama için bile arkadaşlarımın görüşlerini almayı bekledim. Dün yapamadık, itiraz edilen ilçeler vardı. 1988’de rahmetli Demirel, 3. parti olarak Meclis’e girdiğinde “Biz bir köprünün başını tuttuk, bundan sonra geçenden 100 kuruş, geçmeyenden 150 kuruş kimse olamayacak” demişti. Biz de bir köprünün başını tuttuk.