Yeşilköy Havalimanı'nda taksi kuyruğu oluştu

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı uçaklar iniş için Yeşilköy Havalimanı yerine Kurtköy Havalimanı'na yönlendirildi. Kentte dün akşamdan itibaren yer yer fırtınayla görülen kar yağışı etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları yüzünden Yeşilköy Havalimanı'na inemeyen bazı uçakların Kurtköy Havalimanı'na yönlendirilmesi bu bölgede yoğunluğa yol açtı. Kar yağışı, taksi seferlerini de aksattı. Havalimanında uçaklardan inen yolcular, uzun süre taksi bekledi. Saatlerce araç bekleyen ve uzun kuyruklar oluşturan yolcular, taksilerin havalimanına ulaşmasıyla alandan ayrıldı. AA

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