Yetkin: Erdoğan iki kere düşünsün

Hürriyet yazarı Murat Yetkin, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın 30 Ağustos töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısında öne eğilerek selam vermesini değerlendirdi.

Yetkin, “AYM Başkanının şahsı için söylemiyorum ama Erdoğan’ın bugünlerde önünde eğilenlerin yarın ne yapabilecekleri konusunda iki defa düşünmesinde yarar var” ifadesini kullandı. Hürriyet’te Murat Yetkin’in “Bugün Erdoğan’ın önünde eğilenler” başlığıyla (5 Eylül 2017) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle: Bu işte bir tuhaflık var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Biz yalnız rükûda Allah’ın önünde eğiliriz” dedikçe daha çok kişi önünde eğilmeye başladı. En son Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın 30 Ağustos töreninde Cumhurbaşkanı karşısında öne eğilerek selam vermesi konuşuluyor. (…)

Önünde eğilenlerin sayısı artıyor

Yine hatırlayacaksınız, Erdoğan 15 Temmuz sonrasında Fethullahçılar tarafından “kandırıldıklarından” şikâyet ederek “Rabbim ve milletim bizi affetsin” demişti. Dolayısıyla şimdi şu soruyu sorma hakkı doğuyor: Kendi şeyhlerine, pirlerine biat eden, şeffaf olmayan ve yasalara karşı hesap vermeyen bu dinsel-temelli gruplara üye olan bu kişilerin de AKP hükümetini kandırmaya çalışmayacaklarının bir garantisi var mı? O nedenle Erdoğan “Allah’tan başka kimse önünde eğilmeyin” dedikçe, AYM Başkanının şahsına söylemiyorum, önünde eğilenlerin sayısının artması, göze gitme yarışının hızlanmasını dikkat çekici buluyorum. Yine AYM Başkanının şahsı için söylemiyorum, ama Erdoğan’ın bugünlerde önünde eğilenlerin yarın ne yapabilecekleri konusunda iki defa düşünmesinde yarar var.”