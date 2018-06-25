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25 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

YSK Başkanı Güven'den kesin olmayan sonuçlara ilişkin açıklama

25 Haziran 2018, Pazartesi 10:21
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların salt çoğunluğunu aldığını bildirdi.

Güven, Kurul'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlandığını söyledi.

Seçimde seçmen sayısının 56 milyon 322 bin 632, sandık kurulu sayısının 180 bin 65, cezaevi sandık sayısının 493, cezaevi seçmen sayısının 84 bin 924, gümrük sandık sayısının 81, yurt dışı seçmen sayısının 3 milyon 47 bin 323 olduğunu belirten Güven, yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 357 bin 676, gümrüklerde 167 bin 990 olmak üzere yurt dışında toplam 1 milyon 525 bin 666 seçmenin oy kullandığını, yurt dışı oy kullanma oranının yüzde 50,11 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı seçmenlerin kullandığı oyların daha önce getirilerek güvenli şekilde saklandığını ifade eden Güven, bu oyların bugün yurt içi seçmenlerin kullandığı oylarla birlikte büyük oranda sayıldığını kaydetti.

Güven, yurt içinde oy verme işlemlerinin takibi ve bu oyların sayımının 7 kişilik sandık kurullarınca yapıldığını, kurulda kamu görevlisi bir başkan ve bir memur üye ile 5 siyasi partili üyenin görev yaptığını anımsattı.

Sayım ve döküm işlemleri sonucu sandık kurullarınca tutulan sandık sonuç tutanaklarının, ilçe seçim kurullarına teslim edildiğini ve bu sonuçların siyasi parti temsilcilerinin gözetiminde sisteme girildiğini anlatan Güven, "Oyların girilmesi sırasında sandık kurullarınca tutulan ıslak imzalı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları da resim formatında taranarak sisteme yüklenmektedir. Sisteme girilen sonuçlar ve resim formatlı sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları YSK'ye geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır." diye konuştu.

Güven, sonuçların ilanıyla birlikte ıslak imzalı tutanakların 2014 yılından bu yana Kurulun internet sitesinde vatandaşların incelemesine açıldığını söyledi. Sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanaklarının üzerindeki karekodu gösteren Güven, karekod aracılığıyla sonuçların kendilerine geldiği anda tüm siyasi partilerle eş zamanlı paylaşıldığını bildirdi.

YSK Başkanı Güven, "Böyle bir taranarak yapılan işlem dünyada ilk ve tektir. Bu da seçim güvenliği açısından çok önemlidir. 2014 yılından bugüne kadar bunların değiştirildiği yolunda bize herhangi bir itiraz gelmemiştir." dedi. 

YSK'nin, çoğunluğu siyasi partili üyelerden oluşan sandık kurullarıyla ilçe seçim kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarını alt alta koyarak toplamak suretiyle seçim sonuçlarını açıkladığını anlatan Güven, şöyle konuştu:

"Sistemimizden sonuçların yaklaşık 97,7'si şu an itibarıyla alınmıştır. Henüz sisteme girmeyen oy sayıları neticeyi etkilememektedir. Bu sonuçlara göre, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 4. maddesi gereğince geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır. Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 10'luk barajı geçen ve geçmiş sayılan partiler AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti, MHP ve Saadet Partisi olarak belirlendi."

Sadi Güven, sandık sonuç tutanaklarının taranıp sisteme alınması nedeniyle SEÇSİS vatandaş portalının geçici olarak durdurulduğunu, seçimlerin kesinleşmesinden sonra tüm vatandaşların incelemesine açılacağını bildirdi. 

Seçimde görev yapan herkese teşekkür eden Güven, seçimin ülkeye hayırlı olmasını diledi. 

Kesin sonuçlar 29 Haziran'da ilan edilecek

YSK'nin seçim takvimine göre, sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı 25 Haziran saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Bu itirazlar aynı gün ilçe seçim kurullarınca saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna 26 Haziran salı saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek. İl seçim kurulları bu itirazlarla ilgili aynı gün saat 23.59'a kadar karar verecek.

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise 27 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye itirazda bulunulabilecek. YSK bu itirazları 28 Haziran Perşembe günü karara bağlayacak.

YSK, kesin seçim sonuçlarını 29 Haziran Cuma günü ilan edecek.

AA

Etiketler: ysk, sadi güven
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