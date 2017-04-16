YSK'ya 'mühürsüz zarf' tepkisi: "Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, mühürsüz zarfların geçerli sayılacağı açıklamasına tepki göstererek, "YSK'ya derhal bu hatadan dönmeyi ve en azından şu aşamadan itibaren yargı organı olarak anayasada tabir edilen, seçimlerin yargı güvencesi altında yapılacağı kanaatini yeniden tesis edecek adımlar atmasını bekliyoruz." dedi.

Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, halk oylamasının bütün bölgelerde sonuçlandığını ve sayım işlemine geçildiğini hatırlattı.

Oy verme işlemi sırasında büyük çapta bir olay yaşanmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Tezcan, "Ancak sayım sırasında yaşananlar tarihimizde çok partili yaşama geçtikten sonra uzun yıllar sonra çok ciddi tartışmalı bir seçim dönemi başlatacak gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tezcan, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki YSK şu ana kadar gerek oy kullanma, gerekse sayım sırasındaki uygulamaları nedeniyle sınıfta kalmıştır. YSK, yargı gözetiminde yapılacak seçimler ilkesinin yerine yargı manipülasyonu altında yapılacak seçimler gibi bir talihsiz döneme doğru girmemizin önünü açıyor diye görüyoruz. YSK'nın sayımlar başladıktan sonra aldığı iki karar çok ciddi bir biçimde bu seçimlerin güvenirliğini tartışmaya açacaktır. Seçimler ciddi bir meşruiyet sorunu ile karşı karşıya kalacaktır. YSK, sayım başladıktan sonra kuralları değiştirmiştir."

Seçim Kanununda mühürsüz oy pusulalarının geçersiz sayılacağının açık bir kanun hükmü olduğunu belirten Tezcan, YSK'nın sayımlar başladıktan sonra AK Parti temsilcisinin itirazını dikkate alarak mühürsüz oy pusulalarının ve zarfların geçerli olacağına karar verdiğini bildirdi. "Bu seçimlerde sahteciliğe YSK eliyle izin verilmesi demektir." ifadesini kullanan Bülent Tezcan, "Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur." diye konuştu. YSK'nın başka bir karar da ise "evet" mühürlerinin de geçerli sayılacağını açıkladığını aktaran Tezcan, YSK'nın seçimden önce hazırladığı genelgede "tercih" mührünün dışında mühür kullanılamayacağının açıkça belirtildiğini hatırlattı.

Tezcan, "Bu açık hükümlere rağmen aykırı uygulamaların sayım esnasında değiştirilerek bir anlamda maç başladıktan sonra kural değiştirilmesi açık bir şekilde 'hayır' oylarının önde olduğunun görülmesi üzerine alınmış bir önlem olduğu kanaatini güçlendirmektedir." değerlendirmesini yaptı. YSK'nın bu uygulamalarla sınıfta kaldığını aktaran Tezcan, ayrıca bazı yerlerde gizli sayım uygulamalarına da izin verildiği bilgisini aldıklarını söyledi. Tezcan, "YSK'ya derhal bu hatadan dönmeyi ve en azından şu aşamadan itibaren yargı organı olarak anayasada tabir edilen, seçimlerin yargı güvencesi altında yapılacağı kanaatini yeniden tesis edecek adımlar atmasını bekliyoruz." diye konuştu. Bülent Tezcan, bir soru üzerine tüm sandık görevlilerini sayımların sonuçları netleşene kadar sandık başlarında kalmaları konusunda uyardı.