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Yurt genelindeki operasyonlar hakkında İçişleri Bakanlığı'dan açıklama

04 Aralık 2017, Pazartesi 11:19
Güvenlik güçlerinin 27 Kasım-4 Aralık'ta yurt genelinde düzenlediği operasyonlarda 11 terörist öldürüldü, 16 terörist sağ yakalandı, 5 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 27 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerince bin 438 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 246, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 69, Gülen Hareketi ile mücadele kapsamında 664, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 3 olmak üzere 982 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucunda 3 bin 409 zanlıya uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık iddiasıyla, 114 şüpheliye de düzensiz göçle mücadele kapsamında gözaltı işlemi yapıldı. 

Güvenlik güçlerinin son bir haftada yurt genelindeki operasyonlarında 11 terörist öldürüldü, 16 terörist sağ yakalandı, 5 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu. 

Siirt, Şırnak ve Tunceli'de 51 mağara ve sığınak imha edildi

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride bulunan "Serdem" kod adlı Bi̇lal Serhat Sarıtaş, gri̇ kategori̇de yer alan "Soreş" kod adlı Şahabetti̇n Naşa i̇le örgütün sözde üst düzey sorumlularından "Andok" kod adlı Hamdüsena Atala da yer aldı.

Operasyonlarda Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Osmaniye, Siirt, Şırnak ve Tunceli'de 51 mağara ve sığınak imha edildi, 108'i ağır ve uzun namlulu 112 silah, patlayıcı yapımında kullanılan 565 kilogram madde, 40 el bombası, 57 bin 128 mühimmat ele geçirildi, 19 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 2 bin 620 operasyonda 464 bin 57 paket kaçak sigara ile 67 bin 365 litre akaryakıt ele geçirildi, 3 bin 409 şüpheli gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik projeli çalışmalar kapsamında 42 ilde 311 şüpheliyi gözaltına alınan güvenlik güçleri, siber suçlarla mücadele kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 433 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma başlattı, 175 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

AA

Etiketler: içişleri bakanlığı, operasyon, gözaltı
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