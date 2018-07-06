Zaman gazetesi davasında karar: Alkan'ın tahliyesine karar verildi

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada Ali Bulaç, Şahin Alpay, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan ve Mustafa Ünal hakkında hapis kararı verildi.

Gülen Hareketinin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarının yargılandığı davada, sanıklar Ali Bulaç ve Şahin Alpay, 8 yıl dokuzar ay, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal ise 10 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen aranın ardından 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davaya ilişkin karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl dokuzar ay, sanıklar Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'ın ise aynı suçtan 10 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanık Ahmet Turan Alkan'ın da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyesine hükmetti.

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