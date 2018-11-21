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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Zonguldak'ta 3 işçinin cenazesine ulaşıldı

21 Kasım 2018, Çarşamba 13:43
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 3 işçinin cenazesine ulaşıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ölen 3 işçinin cenazesi, yaklaşık 10,5 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı. 

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, İ.A'ya ait ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle oluşan patlama sonucu madende mahsur kalan ve hayatını kaybettiği belirlenen 3 işçinin çıkarılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin de katıldığı yaklaşık 10,5 saat süren çalışmanın sonunda maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. 

İşçilerin cenazeleri, tahlisiye ekibi tarafından dışarı çıkartılarak bölgede bekleyen ambulanslara alındı. Cenazeler incelenmek üzere, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Bu sırada işçilerin yakınları güçlükle sakinleştirildi. 

Maden ocağında yaşamını yitiren işçilerden Uğur Göktaş'ın babası Osman Göktaş'ın da 21 Haziran 2009'da İnağzı Mahallesi Askeri Tepe mevkisinde özel firmaya ait alanda ruhsatsız işletildiği öne sürülen maden ocağında açığa çıkan gazdan etkilenerek ölmüştü.

Bu arada, patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hastanede tedavileri devam ediyor. 

 

AA

Etiketler: Zonguldak, maden, işçi
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