Baharın çiçeklerini soldurmayalım

Gazetemiz, “Gençlerle Buluşuyoruz” programı kapsamında, başta gazetemiz olmak üzere bütün hizmetlerimizi hep beraber geliştirebilmek için gençlerle iki toplantı düzenledi. Genç şefkat kahramanlarının toplantılarını gazetemizden takip ettim.

Genç Saidlerin toplantısına ise bizzat katıldım. Genç şefkat kahramanlarının toplantısından duyduğum memnuniyeti aşağıda da aktaracağımız yazıyı whatsapp’dan göndererek ilettim ve onlardan da çok güzel geri dönüşler aldım. Genç Saidlerin 19 Kasım’daki toplantısına katılmak için salona girdiğimde ise karşılaştığım manzara gözlerimi yaşartıcı idi. Türkiye’nin bir çok üniversitesinde okuyan Genç Saidler “Neşriyat hizmetlerinde biz de varız!” diyerek koşarak gelmişlerdi. Toplantı ilerledikçe zaman zaman hizmette genç kalmaya çalışan ağabeylerin sevinç gözyaşlarını tutamadığına şahit oldum. Yaklaşık 70 kişiyle gerçekten çok şevke medar bir ortamdı. Çeşitli sebeplerle gelemeyen genç Saidler de mesajlarını ilettiler.

İki toplantıda da gördüğüm manzaradan dolayı çok mutlu oldum. Ancak bu kabiliyetlerin kaybolup gitmemesi, gelişmesi için düzenli organizasyonların da olması lâzım. Gelemeyenlerle birlikte sayıları çok fazla olan bu gençlerimizle ilgilenmemiz gerekli. Bunun için de merkezimiz İstanbul’un şefkat kahramanları için en az bir tane yetişmiş eleman istihdam etmesi lâzım. Bunu temin edemezsek Allah korusun bu kabiliyetlerin bir kısmı kaybolur bir kısmı da yetişemez.

Not: Ali Vapurlu’nun yazdığı “İçtimaî ve Siyasî Tesbitler” kitabını ağabeylerin tavsiyesi ile yeniden okudum. Ali Ağabey’in de ifadesi ile bu kitabı herkes özellikle de Yeni Asya Nur Talebeleri okumalı. Kendisi 25.11.2017 tarihinde inşaallah İzmir Yeni Asya Kültür Merkezinde kitabını imzalayacak.

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