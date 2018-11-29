"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Medrese-i Yusufiye kitabı

H. Muharrem OKUR
29 Kasım 2018, Perşembe
Medrese-i Yusufiye hizmetlerine başlamamızdan itibaren böyle bir kitabı hem mahkûmlar, hem biz, hem de birçok kimse dile getirerek istiyordu.

15 Temmuz’dan sonra Medrese-i Yusufiye sakinlerinin sayısı hızla arttı. Bu artışla birlikte Risale-i Nurlar’daki Medrese-i Yusufiye mektuplarını okuyan kimseler çok faydalandıklarını, bu güzel mektupların mutlaka müstakil bir kitap olmasının çok faydalı olacağını ısrarla dile getiriyorlardı. Bundan birkaç yıl evvel, biz de, hem bize gelen, hem de Risale-i Nur’daki Medrese-i Yusufiye mektuplarının bir kısmını  bir kitapta topladık. Çalışması hazır. İnşaallah önümüzdeki zamanlarda böyle bir esere sahip olmak istiyoruz. 

 Neticede yayınevimiz maddî ve manevî imkânlarını zorlayarak inşaallah çok büyük hizmetlere vesile olacak bu kitabı hazırladı ve bastı. Kısıtlı imkânlarla hazırlanan bu esere herkesin ihtiyacı var. Medrese-i Yusufiye’deki bu mektupları okuduktan sonra aldıkları memnuniyeti maddî olarak ifade etmem mümkün değil. Bu kitabın yayınlanması Medrese-i Yusufiye hizmetleri için bir milât olacaktır. Bundan böyle, mahkûmların, cezaevi idareci ve personelinin, adliyelerde yargılananların kimselerin, bu eserle tanışmasına vesile olmak çok önemli bir görevimiz olmalıdır. Mahkemesi hâlâ devam edenlerin, tahliye olanların, özellikle Medrese-i Yusufiye’de yaşayanların çok çok ihtiyaçları var. Medrese-i Yusufiye kitabı ile alâkalı bu yazıyı, kitabı bitirmeden yazmanın faydasını azaltacağını düşündüğüm içindir. Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

*

MEKTUP

Aziz Sıddık Yeni Asya Ailesi’nin değerli üyeleri,

Kaderin bir tecellisi olarak yaklaşık 2.5 yıldır burada Medrese-i Yusufiye’de bulunuyorum. Her işte bir hayır olduğu gibi bu vesileyle gazeteyi okuma ve istifade etme fırsatı buldum. Kısıtlı imkânlar dahilinde eserlerden istifade etmeye çalışıyorum. Sizden ihtiyacım olan bir takım Risale-i Nur Külliyatı’ndan göndermenizi istirham ediyorum. Belki bu vesile ile koğuş arkadaşlarım da okuma imkânına ereceklerdir.

Burada geçirdiğim zamanın, geçmişte büyüklerin çektiği sıkıntılar mukabilinde kazandıklarına medar olmasını Rabbimden niyaz eder, duâlarınızı beklerim. Allah sizden ebeden razı olsun. Selâm ve hürmetler diler, Allah’dan güzel hizmetlerinizin devamını niyaz ederim.

Hasan Ali DAĞ

T Tipi Kapalı Cezaevi, Bayburt

Not 1: İsim ve adres değiştirilmiştir. 

Bizimle irtibat için: 

(0532) 471 53 52

Not 2: 10 günden fazla süredir grip hastalığını geçiriyoruz. Sizlerden duâ rica ediyorum.

Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Teknolojik değişime en hazır ülkeler belli oldu

    Aile: Kalpsiz dünyada son sığınak

    AYM: Tutuklu, ücretini verdiği yayını alabilir

    Almanya’da başörtülüye tazminat

    14 milyon kişi kumar ağında

    İngiliz mahkemesi Ankara Anlaşmalıların yargıya gitmesinin önünü açtı

    Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı: Türkiye mazlumdan yana oldu

    BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail'in yıkımları barış getirmeyecek

    'Milyonlarca Yemenli aç uyuyor'

    Kanada 'Pontus soykırımı' tasarısını reddetti

    Rusya, ABD'nin YPG/PKK'ya desteğini eleştirdi

    'San'atlı bir eser, san'atkârı icab eder'

    'Nükleer anlaşmanın ortadan kalkmasının sonuçları öngörülemez'

    'Aşırılıktan kurtulmanın en keskin yolu gençlere yatırımdır'

    'Sarı yeleklilerin' sözcüsünden Paris'te gösteri çağrısı

    İtalya, BM Göçmen Paktı'nı imzalamayacak

    Beyaz Saray'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yalanlama

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ötekileştirmeden 'hepimiz' demeliyiz

    Tahir Elçi de ‘faili meçhul’ kalmasın

    TBMM'de bugün 3 araştırma önergesi reddedildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İftira bumerang gibi geri döner
    Genel

    AYM: Tutuklu, ücretini verdiği yayını alabilir
    Süleyman KÖSMENE

    İsteksiz kıldığımız namazların durumu nedir?
    Mikail YAPRAK

    “Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cizre’nin can damarı-1
    Ahmet BATTAL

    Uçan karayolları müdürleri
    Faruk ÇAKIR

    Araştır ve geliştir
    H. Muharrem OKUR

    Medrese-i Yusufiye kitabı
    Risale-i Nur'dan

    İman hakikatine ekmek gibi ihtiyaç var
    Caner KUTLU

    Modern eğitim için, ilmî istibdadı ortadan kaldırmak elzemdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.