Medrese-i Yusufiye hizmetlerine başlamamızdan itibaren böyle bir kitabı hem mahkûmlar, hem biz, hem de birçok kimse dile getirerek istiyordu.

15 Temmuz’dan sonra Medrese-i Yusufiye sakinlerinin sayısı hızla arttı. Bu artışla birlikte Risale-i Nurlar’daki Medrese-i Yusufiye mektuplarını okuyan kimseler çok faydalandıklarını, bu güzel mektupların mutlaka müstakil bir kitap olmasının çok faydalı olacağını ısrarla dile getiriyorlardı. Bundan birkaç yıl evvel, biz de, hem bize gelen, hem de Risale-i Nur’daki Medrese-i Yusufiye mektuplarının bir kısmını bir kitapta topladık. Çalışması hazır. İnşaallah önümüzdeki zamanlarda böyle bir esere sahip olmak istiyoruz.

Neticede yayınevimiz maddî ve manevî imkânlarını zorlayarak inşaallah çok büyük hizmetlere vesile olacak bu kitabı hazırladı ve bastı. Kısıtlı imkânlarla hazırlanan bu esere herkesin ihtiyacı var. Medrese-i Yusufiye’deki bu mektupları okuduktan sonra aldıkları memnuniyeti maddî olarak ifade etmem mümkün değil. Bu kitabın yayınlanması Medrese-i Yusufiye hizmetleri için bir milât olacaktır. Bundan böyle, mahkûmların, cezaevi idareci ve personelinin, adliyelerde yargılananların kimselerin, bu eserle tanışmasına vesile olmak çok önemli bir görevimiz olmalıdır. Mahkemesi hâlâ devam edenlerin, tahliye olanların, özellikle Medrese-i Yusufiye’de yaşayanların çok çok ihtiyaçları var. Medrese-i Yusufiye kitabı ile alâkalı bu yazıyı, kitabı bitirmeden yazmanın faydasını azaltacağını düşündüğüm içindir. Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

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MEKTUP

Aziz Sıddık Yeni Asya Ailesi’nin değerli üyeleri,

Kaderin bir tecellisi olarak yaklaşık 2.5 yıldır burada Medrese-i Yusufiye’de bulunuyorum. Her işte bir hayır olduğu gibi bu vesileyle gazeteyi okuma ve istifade etme fırsatı buldum. Kısıtlı imkânlar dahilinde eserlerden istifade etmeye çalışıyorum. Sizden ihtiyacım olan bir takım Risale-i Nur Külliyatı’ndan göndermenizi istirham ediyorum. Belki bu vesile ile koğuş arkadaşlarım da okuma imkânına ereceklerdir.

Burada geçirdiğim zamanın, geçmişte büyüklerin çektiği sıkıntılar mukabilinde kazandıklarına medar olmasını Rabbimden niyaz eder, duâlarınızı beklerim. Allah sizden ebeden razı olsun. Selâm ve hürmetler diler, Allah’dan güzel hizmetlerinizin devamını niyaz ederim.

Hasan Ali DAĞ

T Tipi Kapalı Cezaevi, Bayburt

Not 1: İsim ve adres değiştirilmiştir.

Bizimle irtibat için:

(0532) 471 53 52

Not 2: 10 günden fazla süredir grip hastalığını geçiriyoruz. Sizlerden duâ rica ediyorum.