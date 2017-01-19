Nurlu hatıralar

Bir sohbette mevzu olan hatıranın hangi kitapta olduğunu araştırıyorduk.

Birlikte hizmet ettiğimiz Arda Kardeşim aradığım kitabı getirdi. Kitap bizim cezaevi kitaplarının bulunduğu bölümdeymiş. Kitabı elime aldım. Kapağını açınca, “Muhterem Salih Sütçüoğlu’na, kalbi hürmetlerimle. N. Şahiner 3/3/1984 Bornova. İzmir.” yazısıyla karşılaştım. Bu tarih, bana o yıllardan kalan birçok hatırayı akla getirdi. Salih Ağabeyin Nur’larla yeni tanıştığı yıllardı. İzmir Bornova merkezde ikinci katta bir muhasebe dükkânı vardı. Arada bir kullanıyordu. Benim de neşriyat hizmetlerine zamanımın çoğunu ayırdığım yıllardı. O sıralarda Yeni Asya Yayınları yüzde 50 indirimli kitap satış kampanyası başlattı. Kampanya başlayınca kısa süreli de olsa satış yeri açma fikri ağabeylerde gelmişti. Yer aramaya başladık. Bornova, Balkanların en büyük Hastanesi Bornova Üniversitesi Hastanesi, Fen ve Anadolu Liseleri bulunması ve daha birçok etkenden dolayısı çok uygun bir yer idi. Ancak yer bulmak hem zor hem de pahalıydı. Salih Sütçüoğlu Ağabeyimizin dükkânını ağabeylerin yardımı ile tuttuk. Fakat Salih Ağabey hiçbir ücret almadı. Ben, üniversitede okuyan Şakir Argın ve M. Çakır kardeşler ana görevliler, cemaatteki müsait ağabeyler de gönüllü görevlilerdi. 15-20 gün bu hizmet devam etti.

1970-1980’li yılları yaşayanlar iyi bilir. Yazarlara kitap imzalatmak yayınevlerinin olmazsa olmazıydı. İzmir’den İstanbul Taksim’deki kitap fuarına birkaç kişi kitap imzalatmaya gittiğimizi, 3-4 saat kuyrukta bekleyerek kitap imzalattığımızı hatırlıyorum. O yıllarda yazarına kitap imzalatmak, savunduğu fikre sahip çıkmak, böyle bir olaydı. Kitap imza kuyruklarının uzunluğu Üstadımız Said Nursî ve Risale-i Nur’ların yaptığı hizmetlerin bir göstergesi idi. Hele o yılların en büyük dinî Yayınevi YENİ ASYA için. İşte bu kısa sürede 3 yazar getirterek kitaplar imzalattık. O kısa hizmet hayatımızda gördük ki, Risale-i Nur’lar ve Yeni Asya yayınlarına ihtiyaç ve alâka çok fazla. Bu hizmetlerden aldığım şevk ve yayınlarımıza gösterilen alâka bütün ömrümü neşriyat hizmetleri ile geçirme kararımda çok etkili oldu. Cenâb-ı Hak’tan duâmız son nefesimize kadar ihlâs ve istikametten ayırmasın, neşriyat hizmetleri ile meşgulken canımızı alsın.

Bahsettiğimiz ve bu yazıya vesile olan kitabın ismi ise, B. T. Said Nursî, 1979 İstanbul.

Geçen haftaki yazımızda kitap ihtiyacımız olduğunu ifade etmiştik. İhtiyacımız devam ediyor. Kitap okuma oranı çok düşük olduğu bir ülkeyiz. Bizim kitap gönderdiğimiz Medrese-i Yusufiyeler gerçekten çok güzel kitap okunan yerler. Hediye kitaplarınızı bekliyoruz.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

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MEKTUP (ÖZEL)

Değerli Yeni Asya Gazetesi;

Trabzon T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun B-2 koğuşunda okuyucunuzum. Her yeni bir güne başlarken gazetenizi heyecan ve merak içinde ne zaman gelecek diye bekliyoruz. Koğuşta 16 kişiyiz. Gazeteniz gelince okumak için adeta sıraya giriyoruz. Gazetenizde emeği bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Sizlere duâ ediyoruz. Koğuşça sizden yeni yılın (2017) takvimini ve burada bize soluk aldıracak. KİTAPLARINIZI göndermenizi bekliyoruz. İnşaallah bu hizmetiniz sizlere mahşerde Burak yerine geçecektir. Selâmün Aleyküm.

İhsan DURUR, Trabzon T Tipi Ceza İnfaz Kurumu, B-2 Koğuşu

NOT: Mektuptaki isim ve adresler değiştirilmiştir.