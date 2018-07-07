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7 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kendi hikâyesinin kahramanları: Bırakma Beni

07 Temmuz 2018, Cumartesi 02:23
Cannes ödüllü ve Bosna sinemasının en önemli yönetmenlerinden Aida Begiç, Türkiye’deki Suriyeli yetim çocukların hayatını beyazperdeye taşıdı. Yönettiği filmlerle dünyada büyük yankı uyandıran Aida Begiç, “Bırakma Beni” filmi ile hem yönetmenliği hem senaristliği üstleniyor.

Suriyeli çocukların gerçek hikâyesini, Suriyeli yetim çocukların canlandırdığı film, İsa, Ahmad, Motaz’ın duyguları, hayalleri ve umutları üzerine kuruluyor. İsa, Annesi öldükten sonra Suriyeli mülteciler için kurulmuş olan Şanlıurfa’daki bir yetimhaneye gönderilir. Orada Ahmad ve Motaz ile arkadaş olur. Ahmad, Suriye’de kaybolan babasıyla bir gün buluşacağına dair inancını hiç kaybetmemiştir. Ve bir gün ünlü olarak babasının dikkatini çekeceğini ve babasının kendisiyle gurur duyacağını hayal etmektedir. Motaz, yeniden evlenen annesi tarafından yetimhaneye terk edilmiştir. Bir ses yarışmasına katılmayı annesi tarafından fark edilmesinin ve ona kavuşabilmenin tek yolu olarak görmektedir.

Peygamberler şehri Şanlıurfa’da bir araya gelen ve birbirlerine çok da düşkün olmayan bu üç arkadaş, karakterleri ve hayalleri bakımından birbirlerinden farklı olsalar da ortak bir noktada buluşurlar. Yetimhaneyi terk etmek ve yeni bir hayata başlamaktır hedefleri. Bu hedef doğrultusunda para kazanmaya çalışan çocuklar, Balıklıgöl’de kâğıt mendil satmaya başlarlar. Başlarda işler yolunda gider. Fakat İSA’nın borçlu olduğu Karaca isimli serseri, bu süreci baltalamaya başlar. Bu durumdan kurtulmak isteyen çocuklar birbirlerine daha sıkı sarılırlar. Ve hayatlarına mal olabilecek bütün bu tehlikeler karşısında sevgiyi, dostluğu ve umudu yeniden keşfederler.   

Film, Şanlıurfa’da hem yerli halkın, hem de Suriyeliler arasında cereyan eden ince gerilim hattını da bizlere gösteriyor. Filmdeki karakterler gerçekten de Suriye savaşından kaçıp ülkemize sığınan yetimlerden oluşuyor. Bu karakterler, oldukça gerçekçi ve seyirciye de bu gerçekliği hissettiren oyunculuklarla dikkatleri üzerine çekiyor. Birçok Film Festivalinde özel gösterim yapan film, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptı. 

Film Yorum: Netice Kübra Görentaş

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