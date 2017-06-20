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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Barla'nın etrafı nurlarla kaplı

Hesna Nur ERDOĞDU
20 Haziran 2017, Salı
NURLU MEKANLARDA SEYAHAT

19 Mayıs 2017 sabahı ruhumuz, kalbimiz huzuru ile dolu. Herkeste tatlı bir telaş, günler belki de aylar öncesinden ayarlamaları yapılan, yüreklerde yer edinen İzmir bünyesinde gerçekleşen geleneksel Barla okuma programı için yola çıkmaya hazırız. Eşyalar arabaya yerleşti ve artık uhuvvetimizi muhkemleştirmeye, tefekkür etmeye, nurların tulu ettiği o mübarek beldeyi keşfe, beş gün boyunca kendimizi Risale-i Nur okumalarına, imani ve içtimai seminerlere ve derslere, bununla beraber kainatı temaşaya adayacağımız bir program için canhıraş yoldayız.  Hedefimizde istifadeli ve keyfe medar bir program geçirmek var. Şimdi ise o hedeflerimize adım adım, taze hislerle yaklaşıyoruz. Hemen hemen 7 saat süren yolculuğumuzun sonunda Yeni Asya tesislerinin tabelası önümüzde belirdi ve nihayet evimizdeyiz. Odalarımıza çekildik, istirahat ettikten sonra heyecanla  musafaha anını bekledik. Ders saati geldiğinde ise 7'den 70'e yaş grubunun bulunduğu ilim meclisi mahiyetindeki ders salonuna gittik. İzmir, Samsun, Alanya, Malatya, Kayseri, Erzincan, Nevşehir, Mersin, Çorum, Ankara ve Elbistan il ve ilçelerinden katılımların gerçekleştiği yaklaşık 120 kişiyiz. Görüşme anındaki heyecan ise görülmeye değerdi… 

Sabah namazı ve tesbihatı ardından uykulu gözlere yenik düşmedik, nurun talebeleri olarak mübarek çınar ağacının bulunduğu Üstad'ın nurlu meskenine gitmek için Barla'nın hüzünlü sokaklarına döküldük. Buralara duyulan hasret bitmez... Bir nebze vakit geçirdikten sonra ders saati için tesislere döndük.

Sabah dersimizde işlenen imani bahisler sonrası Barla bahçesine inen damlalar eşliğinde yapılan kahvaltılar, uhuvvetli sohbetlerle gönülleri de doyuruyor ve havz-ı müşterek o manzaralar ile süsleniyor. Kahvaltıyı müteakip günde beş dersi ihtiva eden  fasılalı olarak katılımcı illerin hazırlamış olduğu "sadakat, havf, ihlas ve nur talebelerinin özellikleri" başlıklı içtimai konular ele alındı. Bunun yanı sıra öğleden sonraki derslerde; meslek-meşrep, gençlik, meşveret gibi konular işlendi ve lahika taraması yapıldı. Akşamları ise hizmet aşkı, şevki ve gayretiyle dolu Yeni Asya Gazetesi İzmir Temsilcisi Hasan Şen ağabeyimizin paylaştığı dersler dinleyenlerin istifadesine sunuldu. 

Gezi ve tefekkür saatlerinde; şirin, çiçekleriyle, cennetlerden bir köşe cennet bahçesi; Üstad'ın bir çok hatırasını havi ve yüksek menzilleriyle arkadaşlık eden Çam Dağı, Üstadın birinci ve ikinci evi, Mus Mescidi, eski Barla, kabristan, Üstadımızın Barla Denizi dediği Eğirdir Gölü gibi nurlu menzilleri gruplar halinde gezdik.

Ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risâle-i Nur Külliyatının telif edilmeye başlandığı ilk merkez, selamet diyarı, Barla'ya doyamadan veda ediyoruz. Şevke medar  olan programımızda maddi manevi emeği geçen ve katılan herkesten Allah razı olsun. Ve cennet-ül firdevste de bizi birbirimizle daimi buluştursun. Amin...

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