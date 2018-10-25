"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Avrupalıların aradığı meziyet

Hüseyin ÇETİNSOY
25 Ekim 2018, Perşembe
Avrupa’nın büyük devletlerinden Almanya’da bir grup Müslüman tarafından İslâm’ın Almanya’da tanıtımı konulu toplantı yapılmaktadır.

Toplantıya katılanlar arasında sonradan Müslüman olan Almanlar da bulunmaktadır. İslâmın Almanya’da en güzel şekilde nasıl tanıtılabileceği hususunda değişik fikirler öne sürülür. Müzakereler yapılır. Fakat bir müddet sonra Müslüman Almanların müzakerelere katılmayıp kendi aralarında sohbete başladıkları fark edilir. 

Onlara bu konuda en büyük tecrübeyi bizzat kendilerinin yaşadığı; Müslümanlığı seçerken nelerden etkilendiklerini ifade etmelerinin çok önemli olduğunu söylediklerinde şu cevabı verirler:

“Sizin Müslümanlığı tanıtmak için hiçbir özel faaliyet yapmanıza gerek yok. Dininizi yaşayın yeter. Biz en fazla sizlerin dininizi yaşamanızdan etkilenerek Müslüman olduk.”

“Ve şüphesiz sen büyük bir ahlâk üzerindesin.”1  âyetiyle bildirilen ve “Din güzel ahlâktır.” 2 “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.”3  “Mizanda en ağır gelen amel güzel ahlâktır.”4 Hadis-i şerifleriyle ifade edilen “güzel ahlâk” bir Müslümanın en önemli meziyeti olmalıdır.

Bir kişiyi başkalarından ayıran ve yücelten vasıf, üstünlük, değerlilik yüksek karakter olarak tanımlanan ‘meziyet’ aslında iyi huyları meleke (tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık) haline getirip şahsiyetiyle mezcetmektir.

Hıristiyan Avrupa milletleri; kendi dinlerinin dünya hayatını tanzim eden kurallar vazetmemesi sebebiyle dünya hayatının her safhasını en güzel şekilde düzenleyen İslâmiyet’in yaşanmasına hayranlık duymaktadırlar. Bu da hidayetlerine vesile olabilmektedir. Bu durum onlarla münasebette bulunan Müslümanlara büyük sorumluluk yüklemektedir. Çünkü her Müslüman imanını hayatına aksettirmekle mükelleftir.

Nitekim Bediüzzaman Hazretleri “Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’âlimizle izhar etsek (fiillerimizle ortaya koysak) sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler. Belki, küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehalet edecekler” demektedir. Demek Avrupa’yı küfürle itham edip “aman bize bulaşmasınlar; bizim de ahlâkımız bozulmasın” diyerek kendi dini hayatının bozulmasından korkup İslâmı yaymaktan aciz olmak hiçbir Müslüman’a yakışmamaktadır.

Peki, Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâmın “Sizin imanca en güzeliniz, ahlâkça en güzel olanınızdır.”5 buyurduğu ve Bediüzzaman Hazretleri’nin “ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtı” olarak ifade ettiği “güzel ahlâk nedir ve nasıl yaşanır?

Güzel ahlâk için Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

“Nimete kavuşmuş olanlardan, tevazu gösterene ve kendini hep kusurlu bilene, helâlden kazanıp, hayırlı yerde sarf edene, fıkıh bilgileri ile hikmeti birleştirene, helâle harama dikkat edene, fakirlere acıyana, işlerini Allah rızası için yapana, huyu güzel olana, kimseye kötülük yapmayana, ilmi ile amel edene ve malının fazlasını dağıtıp, lâfının fazlasını saklayana müjdeler olsun.” 6

Bediüzzaman Hazretleri’nin “dinsizlik” fikrini yayan bozuk tabiatlı ikinci Avrupa’ya karşı İsevilik dininden köken alan birinci Avrupa’ya sahip çıkılmasını istemesinin önemi hergeçen gün daha da artmaktadır. Çünkü ikinci Avrupa olarak tanımlanan dinsiz, müstebit ve menfaatperest zalim “global güçler” zulümlerini arttırarak bilhassa Müslümanları çaresiz bırakmaktadır.

Dipnotlar:

1- Kalem, 68/4. 2- İhya, 3/50. 3- Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8; Ahmed b. Hanbel, 2/381. 4- İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 10/458. 5- Hakim. 6- Taberani.

Okunma Sayısı: 75
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Başgil: Hükümetin görevi adaleti hâkim kılmaktır

    Bu bütçe Türkiye bütçesi değil, Külliye bütçesi

    Türk Telekom'da golsüz beraberlik

    ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu

    Filistin’de sistematik işkence var

    Yemen kıtlıkla karşı karşıya

    10 ayda 195 şehit

    KPSS’de 3. oldu, mülakatta elendi

    Endişelendiren yeni tehlike

    ABD'de şüpheli paket hareketliliği

    Emekli binbaşıya PKK üyeliğinden gözaltı

    Bahçeli, Grup Başkanvekili Usta'yı görevinden aldı

    'Kaşıkçı cinayeti aydınlatılmadığı sürece tatmin olmayacağız'

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar Önergesi Reddedildi

    Veliaht Prens'ten Türkiye açıklaması

    Danıştay'ın tartışmalı ''öğrenci andı'' kararı temyize götürüldü

    2019 zor bir yıl olacak

    Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

    Belgrad Ormanı'nda keşif yapıldığı ortaya çıktı

    Otopark iki ay ücretsiz, toplu ulaşım da iki ay indirimli olacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL ittifakı dağılırken
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türkçü Kürt: Ziya Gökalp
    Ali FERŞADOĞLU

    Her duâya mutlaka cevap verilir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Dinde Devletçilik, CHP ve AKMHP
    Genel

    Bu bütçe Türkiye bütçesi değil, Külliye bütçesi
    Caner KUTLU

    İstikbâle doğru ilerlemek için yapılacak şey, İslâmiyet’in safvetine dönmektir
    Genel

    Başgil: Hükümetin görevi adaleti hâkim kılmaktır
    Cevher İLHAN

    Doğu Akdeniz’de İsrail-Rum talanı
    Mikail YAPRAK

    Bizim örneğimiz Kabil değil, Habil’dir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.