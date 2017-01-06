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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Demokratlara nokta-ı istinat olmak

İbrahim ERSOYLU
06 Ocak 2017, Cuma
Üstad Bediüzzaman’ın Risale-i Nur Külliyatı’yla ortaya koyduğu Nur Mesleğinin imanî, içtimaî ve siyasî boyutları vardır. Siyasî ve içtimaî hayata dair ölçü ve prensipler Divan-ı Harbî, Sünûhat, Münâzarât ve Lâhika mektuplarında açık olarak yer almaktadır. Üstad bu ölçü ve prensipleri, Eski Said, Yeni Said ve Üçüncü Said’in hayat devrelerinde bizzat uygulayarak göstermiştir.

Üstad’a ve Nur Mesleği’ne sadâkat göstermek; meslek ölçülerini bir bütün olarak kabullenip hazmetmek ve hayata uygulamakla gerçekleşir. Yoksa sadece imana odaklanmak, siyasî ve içtimaî ölçüleri yok saymak, ya da Üstad’ın kasdına aykırı biçimde yorumlayıp yanlış uygulamak mesleğe sadâkat sayılmaz.

ÜSTAD, DEMOKRATLARA NOKTA-İ İSTİNAD OLDU

Nur Mesleğinin gereği “Ahrar” adı verilen Demokrat siyasî akıma destek vermektir. Üstad gerek Meşrûtiyet sürecinde ve gerekse Cumhuriyet’ten sonraki dönemde Ahrar’lara destek çizgisinden hiçbir zaman sapmamıştır. Tek partinin istibdat döneminde 35 sene Ahrar’ların dirilmesini beklemiş, onlardan başka hiçbir siyasî akıma iltifat etmemiştir. 1950’de Demokrasi sürecine girer girmez, geçmişteki Ahrar çizgisini temsil eden Demokrat Partiye vatan, millet ve Kur’ân hesabına desteğini ilân etmiştir. (Emirdağ Lâhikası. 2, yeni tanzim, s. 812)

Üstad son ana kadar Nur Talebeleriyle birlikte Demokratlara nokta-i istad olmaya devam etmiş, (Emirdağ Lâhikası, 2, yeni tanzim, s. 526.) 1950 – 60 arası iktidar sürecinde vatan, millet ve din lehindeki icraatlarında onları teşvik ve tebrik etmiş, hatalı gördüğü işlerde onları ikaz etmiştir. (A.g.e. yeni tanzim, s. 759.)

ÜSTAD DEMOKRAT OLMAYAN DİNDAR SİYASİLERE HİÇ İLTİFAT ETMEDİ

Üstad hiçbir zaman dindar da olsalar, Demokrat olmayan siyasî akımlara taraftar çıkmamıştır. 1940’ların sonunda 1950’lerin başında Ahrar’lara alternatif olarak siyaset meydanına çıkan Mareşel Fevzi Çakmak, Eşref Edip ve Necip Fazıl’ın öncülük ettiği Millet Partisi’ne, Cevat Rıfat Atilhan’ın kurduğu İslâm Demokrat Partisi’ne asla iltifat etmemiş, Necip Fazıl, Eşref Edip’le din kardeşi olduğunu, ancak onların siyasetlerine taraftar olmadığını açıkça ifade etmiştir. ( A.g.e. s. 545.)

Nur Talebelerinin nokta-i istinat olup teşvik ettikleri dönemlerde DP, AP, DYP olarak devam eden Demokrat iktidarları ülkemizi, Demokrasî standardını yükselterek dünyada saygın bir devlet seviyesine getirerek, maddî – manevî alanda şaha kaldırmışlardı. Halk Partisi’nin geri bıraktığı ülkeyi, baştan başa barajlar, yollar, köprüler ve fabrikalarla donatırlarken, diğer yandan İmam Hatip Liselerini, Kur’ân Kurslarını, Yüksek İslâm Enstitülerini yaygınlaştırarak mânevî inkişafa, dini siyasete âlet etmeden vesile olmuşlardı.

NUR TALEBELERİ YANLIŞ ADRESLERE YÖNELİNCE İŞLER KARIŞTI

1980 darbesinden sonra, Yeni Asya’nın uyarılarına rağmen başta hizmetkâr ağabeylerin başında olduğu Nur Talebelerinin çoğu, münâfık darbecilerin maddî imkân, mevki-makam ve korku tuzaklarına düşerek onlara destek oldular ve Demokratlara nokta-i isnat olmaktan vazgeçtiler. Onları gören diğer cemaat ve tarikatların da kafaları karıştı, Ahrarlara verdikleri desteği kestiler. Ancak Yeni Asya camiası ve gazetesi tuzağa düşmedi ve onlara nokta-ı istinat olmaya devam etti, ediyor ve İnşallah gelecekte edecek.

Sözün özü: Bize göre ülkenin bu hale gelmesinde Yeni Asya haricindeki Nur Gruplarının, Üstadın mesleğinin siyasî ölçülerine uymayarak Demokratlar yerine yanlış adreslere nokta-i istinad olmalarının rolü büyüktür. Zira diğer Cemaat ve Tarikatların siyasî istikametten kaymalarına sebep oldular. İşlerin tekrar rayına oturması için onların, iman esaslarında olduğu gibi, mesleğin içtimaî ve siyasî ölçülerinde tekrar ittihad etmeleri lâzımdır. 

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Yorumlar

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  • Osman Yıldırım

    06.01.2017 08:35:47

    Bugün çekilen sıkıntıların özü ve asıl sebebini hulasa etmişsiniz sayın yazar sizleri tebrik ediyorum. Evet Demokratlar siyaset denklemini dışında birakilinca işler karıştı ancak bugün devlet gücünden yararlanma arzusu bütün bir talebelerini kendi kuvvetlerinin dışına itmiş ve hepside üstadın görüşlerine rağmen siyasal ISLAMCILARa noktayi istinat olmuşlar ve ulkedede olanlar olmuştur. Ama elhamdülillah Yeni Asya ağacı yeşil tutmaya gayret sarf etmiş inşallah günün birinde devlet gücüne perestis eden NURCULARDA demokratlara noktayı istinat olmamanin nedenli bir fecaat olduğunu anlarlar da ülke doğal mecrasına ve rayına oturur. Selam ve saygılar.

  • atilla

    06.01.2017 08:17:18

    Tebrikler teşekkürler İbrahim Ersoylu Kalemine kuvvet yüreğine sağlık

  • Ahrar Fırkası

    06.01.2017 02:50:17

    Risale-i Nur'un Acz,Fakr,Şefkat ve Tefekkür mesleğin esası ölçüsü ve İman,Hayat ve Şeriat ölçüleri gereği İmani esasların içtima-i ve siyasi sahadaki tatbikinin ölçüleri bu sıralanan ölçüler sırrınca ihyası gereği bu ölçülerin idrak edilmemesi özel de ise İman'ın yansıması olan Fikr-i Hürriyet'in zaafa uğraması ile Adalet-i Mahzanın terki anlaşılmaması İmani ölçülerde hatalara içtima-i savrulmalara siyasi ise sapmalar neticesinde Nokta-i istinat be kubbe-i manevi görevlerinde de şahsi,vehmi meyillerin ağır basması sonucu DAVA ya olan sadakatte olan sebatta ciddi hatalara vesile olmuş acizane konunun İman dairesindeki hususlarda da zaafın yansıması olduğu kanaatindeyim içtima-i ve siyasi hususlardaki hataların kaynağı İmani konuların tahkikane idrak noksaniyetinin tezahürü görüyorum sathi nazar ile çok aldanıp çok aldatmış oluyorlar vebali çok büyük ....

Risale-i Nur Külliyatı

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