Gülme adabı

Adab-ı Muaşeret kuralları...

Gülme davranışının üç tane şekli vardır: Kahkaha, gülme ve tebessümdür. Kahkaha diğer insanların dikkatini çeken sesli gülmedir. Gülme ise, kişinin kendisinin duyacağı kadar kahkahadan biraz hafif olandır. Tebessüm, kişinin hoşuna giden bir olay karşısında dişleri hafif görüneceği şekilde yüzünün tatlılaşmasıdır.

İslâm adabına göre kahkaha ile gülmek, hele başkasını rahatsız edecek şekilde bunu yapmak hoş karşılanmamıştır. Hz. Ayşe (ra) Peygamber Efendimizin (asm) kahkaha ile güldüğünü hiç görmediğini, O’nun (hoşuna giden bir hadise karşısında) sadece tebessüm ettiğini ifade etmiştir. (Buhari, Edep 68.) Abdullah b. Haris (ra), “Resulullah gülmez ancak tebessüm ederdi. Ondan daha mütebessim birini görmedim.” (Tirmizi, Menakib 10.) demiştir.