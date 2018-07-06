"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 TEMMUZ 2018 CUMA - YIL: 49

Hapishaneler ve maphuslar

İbrahim ERSOYLU
06 Temmuz 2018, Cuma
Göz göre göre suç işleyen, masum insanları öldüren katillerin, canilerin, ırz düşmanlarının, başkalarının hak ve hukukunu gaspeden mütecavizlerin tecziyesi için elbette hapishaneler gereklidir. Bunları hapsederek adaleti tecelli ettirmek lâzımdır. Aksi halde bunları serbest bırakmak, maktullere ve mazlûmlara zulüm hükmüne geçer.

Türkiye’de hapishaneler, normal dönemlerde gerçek suçlular için tedip mekânı iken, Demokrasinin askıya alındığı darbe süreçlerinde binlerce, on binlerce masumun hayatını karartan işkence merkezlerine dönüşmüştür. 

Göz göre göre suç işleyen, masum insanları öldüren katillerin, canilerin, ırz düşmanlarının, başkalarının hak ve hukukunu gaspeden mütecavizlerin tecziyesi için elbette hapishaneler gereklidir. Bunları hapsederek adaleti tecelli ettirmek lâzımdır. Aksi halde bunları serbest bırakmak, maktullere ve mazlûmlara zulüm hükmüne geçer.

Ancak suçu âdil mahkeme kararlarıyla sabit olmayan, ispiyon ve yalan ihbar neticesinde şüphe üzerine insanları işinden, aşından, ailesinden koparıp hapishanelere doldurmak, aylar, yıllar boyu hürriyetlerlerine el koymak nasıl bir iştir? Bugün Türkiye’de bu durumda bulunanların sayısının elli binleri geçtiği ifade edilmektedir. Bu işin manevî sorumluluğu nasıl ödenecektir?

Allah’a ve ahirete imanı kuvvetli, kadere teslimi güçlü olan mahpuslar, haklarını ahirette alacakları tesellisi ile bu duruma sabrederler ve manevî dünyalarının yıkılmasına engel olabilirler. Bunların psikolojik yapıları fazla tahrip olmayabilir. Serbest bırakıldıklarında onlara bu durumu reva görenleri belki affedebilirler. Onlara ve devlete belki kin tutup bilenmeyebilirler. 

Ancak imanı zayıf mahpusların durumu daha farklıdır. Nitekim bunların bir kısmı maruz kaldıkları haksız cezayı şereflerine yedirmeyerek intihar etmiştir. İntihar etmeyenleri ise hapishanede ruh dünyaları yıkılmış bir şekilde, canlı bir ölü gibi hayat sürdürmektedirler. Bu insanlar hapisten tahliye olsalar dahi, belki ömür boyu yaşadıkları travmayı unutamayacaklar. Bunların psikolojik dünyalarını tamir etmek pek kolay olmayacaktır. 

Muhtemel ki bu insanlar, -İnşallah olmaz- kendilerine bu muameleyi reva görenlere hayat boyu kin tutacaklar. Belki de devlete, hatta dine küsebilirler.

Hapishaneler, hatalı uygulamalar neticesi olursa insanları ıslah etmez. 1980 darbe sürecinde Diyarbakır Cezaevi  meşhur olmuştu. Orada suçlu – suçsuz ayrımı yapılmadan toplanan Kürt kökenli gençlere yapılan insanlık dışı muameleler, uzun yıllar devletin başını ağırtan anarşinin alevlenmesine sebep olmuştu. Otuz bin canın heder olmasına, milyarlarca Dolar’lık maddî kayba yol açan PKK terör örgütünün ortaya çıkmasına yol açmıştı. Orada haksız tutulan gençler sonradan gönüllü terör elemanı olmuşlardı.

Hasılı kelâm: Hz. Ömer’in (ra) dediği gibi adalet mülkün temelidir. Devlet adaletle ayakta durur. Uğursuz 15 Temmuz faciası üzerinden iki yıl geçti. O süreçte yapılan haksız tutuklamalara bugün artık bir çare bulunmalıdır. Suçu hukuken sabit olmayan mahpuslar serbest bırakılarak normal hayatlarına dönmelerine ve ailelerine kavuşmalarına müsaade edilmelidir. Bu adımlar toplumsal barışın tesisi için acilen atılmalıdır.

Okunma Sayısı: 805
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Geç kalmayalım

    Scott Pruit de istifa etti; Trump, Twitter üzerinden duyurdu

    Filistin halkı için güçlü bir mesaj verelim!

    Çocukların öldüğü yerde hiçbirimiz masum olamayız

    Halk bitmeyen davalardan şikayetçi

    Kadınlar da, İsrail zulmünün hedefinde

    Dera için Arap Birliği'nden acil çağrı

    Öğretmenlerin aile bütünlüğü tehlikede

    Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çeşmesi akmaya devam ediyor

    'İsrail'in yaptığı kazılar Mescid-i Aksa için tehlike oluşturuyor'

    Acılı anne, oğlu defnedildikten 3 saat sonra vefat etti...

    En pahalı gıdayı biz yiyoruz

    TL’nin reel değeri en düşük seviyede; tahvil faizleri ise 10 yılın zirvesinde...

    AB ülkelerine vizesiz seyahate ilişkin yeni gelişme

    ABD ile ilişkiler nasıl yürüyecek?

    Habertürk son baskısını yaptı

    'OHAL, 18 Temmuz günü saat 24.00'den itibaren kalkıyor' demektir'

    Dünya Kupası heyecanı çeyrek final maçlarıyla devam edecek

    Serbest bırakılması yarına ertelendi

    2 yıl sonra tahliye

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Linç, idam, hadım...
    Risale-i Nur'dan

    Mü’min, kardeşini sever ve sevmeli
    Şemseddin ÇAKIR

    Kurallar mı, krallar mı?
    Emin Fırat

    Topal Hafız: “Korku elimi hiç tutmadı”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İftiraya papuç bırakmayız
    İbrahim ERSOYLU

    Hapishaneler ve maphuslar
    Cevher İLHAN

    Toparlanma yolu açıldı
    Genel

    Geç kalmayalım
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da anahtar kelimeler
    Hasan BULUT

    Pazıl’ın parçaları ve Nurcular

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.