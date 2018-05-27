Kibar davranmak

Adab-ı muaşeret...

Kur’ân’da, “Muhammed Allahın elçisidir. Onun yanında bulunanlar, kâfirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler.” buyrulur. Merhametli olmanın bir boyutu yumuşaklık, kibarlık ve nezakettir. Âyette geçen şiddetli olmak savaş zamanıyla sınırlandırılmıştır. Sulh zamanında gayr-i Müslimlere merhametle davranmak asıldır.

Peygamber Efendimiz (asm) ve sahabeler başta olmak üzere, İslâm büyüklerinin hayatında görüldüğü gibi nezaket, kibarlık, yumuşaklık, halim – selim, ince ve hassas duygulu olmak bir Müslüman’ın öne çıkan özelliklerindendir. Bu da “güzel ahlâkın esaslarındandır. Bu sıfatların tersi “kabalık, toyluk”tur, insanları rencide edici şekilde konuşmak ve onlara aşağılayıcı tarzda davranmaktır. Hz. Peygamber (asm): “Muhakkak ki Allah her hususta yumuşaklıkla muamele edilmesini sever. Şiddete karşı vermediklerini, yumuşaklığa karşı verir.” buyurmuştur.