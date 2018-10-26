"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Enerjimizi tasarruflu harcayalım

İnci Karaman
26 Ekim 2018, Cuma 00:56
Bilindiği gibi, gün geçtikçe sanayileşen dünyamızda bol enerjiye ihtiyacımız var.

Buna karşılık enerji kaynakları kısıtlı ve zor elde ediliyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde enerji çok daha kıymetli.

Türkiye de gelişmekte olan ülkelerden biridir. Enerji kaynakları kısıtlı, kalkınma için yeterli enerjiyi şimdilik üretemiyoruz. Enerji ihtiyacımızın bir kısmını yurt dışından alıyoruz.

Bu günkü modern tesislerin pek çoğu elektrik enerjisi ile çalışıyor. 

Enerji üretimini arttıramazsak, o tesislerden faydalanmamız da mümkün olmuyor. Elektrikli aletlerinin kullanılışının fazlalaşması da işimizi hayli zorlaştırıyor.

Bu yüzden mevcut enerji kapasitemizi arttırma yönünde çalışmalar yapılırken, diğer yandan enerji tasarrufu da yapmaya mecburuz.

Gereksiz yere yanan lambayı, boşu boşuna çalışan bir elektrikli aleti fişten çekmek bizim görevlerimizden biri olmalı. Biliyorsunuz, dinimiz de bizi israftan men ediyor.

Dikkatle etrafımıza baktığımızda yapılan israfları şöyle bir düşünelim:

Karşımızda boşa yanan lambalar, boşa çalışan elektrikli aletler, trafik karmaşası içinde arabaların harcadığı benzinler çıkacaktır. Bütün bunlar millî servetimizdir. Millî servetimizi kullanacağımız pek çok ihtiyacımız var. Meselâ yapılan tasarruflarla yeni enerji tesisleri kurularak enerji üretimi arttırılabilir.

Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beraber çalışırsak bilimde ilerleriz

    EGM'den 'start-stop' tartışmalarına ilişkin açıklama

    Taraftarlardan büyük tepki... Beşiktaş'ın sahasındaki en ağır yenilgisi oldu!

    Küresel ısınmaya karşı az tüketin

    2 yılda kaç tane büyükbaş hayvan ithal edildi?

    İstanbul çeşmeleri hala direniyor

    Kanser hastaları mağdur edilmesin

    Demokratların bayrağı dalganacak

    Peygambere hakaret özgürlük değildir

    İslam'ı seçen Sinead O'Connor: Müslüman olduğum için gurur duyuyorum

    Suudi Arabistan, yatırım zirvesinde 60 milyar doların üzerinde anlaşma imzaladı

    Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanından beraberlikle dönüyor

    Antik Roma Dönemi'ne ait kalıntı 'imparatorluk salonu' çıktı

    Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da sürpriz görüşme

    'Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'dan ayrıldı'

    Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde Kaşıkçı protestosu

    Yoksulluk sınırı 6 bin TL’yi geçti

    Avrupa Parlamentosu'ndan Suudi Arabistan kararı

    Albayrak: Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri

    38 konsolosluk çalışanının ifadesi alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    MHP denklem dışı kalırsa...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir ucûbe ‘Andımız’
    Risale-i Nur'dan

    Kısa ömrünüzü, uzun yapmak ister misiniz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân’ın emrince, “en yakın akrabalarınızı uyarıyor” musunuz?
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Papaz gitti kavga bitti mi?
    Genel

    Peygambere hakaret özgürlük değildir
    Şemseddin ÇAKIR

    Siyaset mi, adalet mi?
    Genel

    Beraber çalışırsak bilimde ilerleriz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “12 mil emrivakisi”ne karşı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.