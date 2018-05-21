Gazali: Oruç sabrın yarısıdır

İmam Gazali; Hicri 450 (M:1058), Milâdi1058 tarihinde Tus şehrinde doğdu. Esas adı Muhammed’dir. Babası da aynı adla anılmaktadır. Gazale adlı yerde doğduğu için kendisine “Gazali” denmiştir.

Tasavvuf ehlinde iki çeşit bilgi vardır. Biri okuyup dinleyerek öğrenilen nazarî bilgiler. Diğeri de yaşayıp tadına varılarak ve hissedilerek elde edilen durumlar, zevkler ve makamdır. İkinci kısımda saydığımız bu bilgiler kendiliğinden oluşmaz. Bunun için sufiler gibi yaşayıp, çaba harcamak gerekir. Gazali bu yola girdikten sonra tasavvuf ehlinin ileri gelenlerinin menkıbelerini ve sözlerini okur. Gazali’ye göre tasavvuf sadece söz (nazarî bilgiler) değil, bu bilgilerin ötesinde bir hal, bir durumları yaşama âlemidir. Bu haller hissedilmedikçe,yaşanıp tadına varılmadıkça kuru lâflarla anlaşılmaz.

İmam Gazali bir eserinde:

· “Âyet-i Celile’de; “Sabredenlere verilecek ecirler hesapsızdır”

(Zümer;10) buyrulmuştur. Oruç ise sabrın yarısıdır. Onun mükâfatı takdir ve hesaba gelmez” der.

“Malûmdur ki oruçtan maksat; takva ulaşmak için, biraz acıkmak ve arzuları kırmaktır. Mideyi akşama kadar bekletip acıktırdıktan ve akşamüzeri bol ve nefis yemeklerle karşısına çıktıktan sonra, kuvvetinin artıp, arzuların çoğalacağı ve eski hâli ile bırakılsaydı harekete geçmeyen şehvetlerinin bu suretle harekete geçmiş olacağı da meydandadır.”

“Kalbi ile göğsü arasındaki yemek torbasını şişiren, melekût âleminin esrarını müşahede etmekten men edilmiştir.”