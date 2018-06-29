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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Haydi, camide buluşalım

İnci Karaman
29 Haziran 2018, Cuma 00:52
Sevgili arkadaşlar; yaz kursları anne ve babalarımızın bizim için “Kur’ân öğrensin” diyerek büyük bir içtenlikle mahalle camilerine göndermeleri ile gerçekleşiyor.

Bu faaliyetler çok ciddî ve üzerinde durulması gereken katılımlardan oluşuyor.

Ellerimizde elifbalar, Kur’ân-ı Kerîm’lerle camilere koşuyor ve dinimizin en temel bilgilerini öğreniyoruz.

Öyle ya… Yaz kurslarında bizler hem Kur’ân’ımızı öğreniyor hem namazımızı nasıl kılmamız gerektiğini öğreniyor ve hem de cami kültürünü öğreniyoruz.

Bu tür kurslar bizim sosyal açıdan gelişmemizi sağlıyor.

*

Bizim açımızdan yani çocuk açısından bakıldığında da önemi büyük. Meselâ okullar kapandığında biz de hemen “tatile çıktım” diyerek okumalarda gevşeklik gösteriyoruz. Hiç olmazsa bu okumalara devam ederek ilmimizi arttırma gayretine giriyoruz.

Yalnız bir hususun altını çizmek istiyorum: Evet biz camilere okumak için geliyoruz. Ama bazen de canımız oyun oynamak ister. Burada bizi eğiten hocalarımızın biraz anlayışlı olmalarını istiyorum. Özellikle yaz kurslarında, çocukların ruh hallerini iyi tahlil edebilen, öğretmenler gerekiyor. Hatta zaman zaman öğrencileriyle top oynayabilecek bir tutum içinde olmalı. Çok şey mi istiyoruz?

*

Çünkü biz çocuklar Allah’ın birer emanetiyiz. Yaz tatili ise ailelerin bir arada vakit geçirebilmeleri açısından pek çok imkânı barındırıyor. Bu bir nimet, aynı zamanda fırsattır. Bu yüzden tatilimizi iyi planlamalı ve zamanı çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu yüzden yaz kurslarında, Rabbimizin kelâmının deryasından nasiplenmeli ve mümkün olduğu kadar öğrenme gayretine girmeliyiz.

*

Ne diyor Yunus Emre;

“İlim ilim bilmektir, 

İlim kendini bilmektir. Sen ilimi bilmezsen, 

Bu nice bilmektir.”

Yani kurslarda öğretilecek olan ilim, öyle önemli ki.. Çünkü bizim Salih veya Saliha birer evlât gibi yetişmemiz. Hocalarımıza bağlı…

Burada altın tavsiye çok önemli gibi geliyor bana.

Nedir bu? Hocalarımız öncelikle “kendini sevdirmek”le işe başlamalı. Ki, talebe hocasını severse derslerine sımsıkı sarılır.

Sonrasında, sabır, hoşgörü ve tebessümü elden bırakmamalı. 

Hocasını zaten sevmeye hazır olan talebeler, onun da bunu şevk ve heyecanla istediğini görünce de güçlü bir bağ ile öğrenmesine çalışır.

Etiketler: cami, çocuk eğitimi
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