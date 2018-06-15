Ramazan Bayramı mı, Şeker Bayramı mı?

Ramazan Bayramı’na şeker bayramı denilebilir mi?

- Ramazan Bayramı’nın hadislerde geçen asıl adı, “İydü’I-fıtr” yani “Fıtır bayramı”dır.

Fıtr, oruç açmak, iftar etmek, yemeğe dönmek demektir. Bizde “Fıtır bayramı” yerine “Ramazan Bayramı” denilmesinin sebebi bu bayramın Ramazan ayının sonunda olmasındandır.

Fıtır kelimesi “yaratılış” anlamına da gelmektedir.

Bu anlamda, Ramazan ayı bitimindeki bu bayrama “Fıtır bayramı” denmesinin sebebi baş ve bedenin zekâtı sayılan fıtır sadakasının (fitrenin) Ramazan ayı sürecinde verilmesidir. Bu bakış açısıyla Ramazan Bayramı aslında ne Ramazan Bayramı ne de şeker bayramı değil Sadaka Bayramı’dır.

Fıtır sadakası “Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları malî bir ibadet”tir.

Fıtır bayramında (yani Ramazan Bayramı’nda) Fıtır sadakasının verilmesi tutulan oruçların kabulüne ve kabir azabından kurtuluşa vesile olacağı gibi Ramazan ayında işlenmiş boş, çirkin ve kötü sözlerden gelen günah ve kusurlara kefaret hükmüne geçer.

Ramazan-ı Şerif’in bitmesiyle gelen bayrama; Ramazan Bayramı, Fıtır bayramı, Sadaka bayramı denmesi bu bayramın manevî ve dini anlamıyla bütünleşmektedir. Fakat şeker bayramı ifadesi bu mukaddes bayramın ne Allah (cc) ne de kullar için olan kıymetini anlatmaktan uzaktır.