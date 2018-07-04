Tarihimizin önemi

Bugün birçok arkadaşımızın doğru bildiği yanlış tarih bilgileri o kadar çoktur ki. Bu bakımdan tarihî kitaplar yeniden yazılsa yeridir.

Tarihimizi öğrenelim. Çünkü tarihi olmayanın geleceği olmaz.

Bugün birçok arkadaşımızın doğru bildiği yanlış tarih bilgileri o kadar çoktur ki. Bu bakımdan tarihî kitaplar yeniden yazılsa yeridir.

Anadolu Selçuklu Beyleri'ni, Osmanlı'yı, Çanakkale'yi ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu anlatan tarihimizin kökenine bakın orada İslâm Dinini göreceksiniz.

Tarihi büyük şahsiyetlerimiz millî ve manevî değerlere nasıl sıkı sıkıya bağlı kalmış bu vatan bayrağı o derece yükseklere çıkmış. Ne zaman ki, değerlerimizden uzaklaştık, o derece ne yazık ki, itibarımız yerlere düşmüştür.

Tarihini, dinini, geleneğini, vatan ve millet sevgisinin ne olduğunu bilmeyen gençlik ülke ve millete hizmet edemez.

Bu zamanda en büyük tehlikelerden biri; popüler kültürün etkisinden ve yozlaşmasından kurtulmak. Bunun için de geçmişimizle yüzleşmeli ve geleceğe sağlam adımlar atmalıyız.

Hedefsiz bir kuşağın ülkemizi kalkındırması mümkün değildir.

Çocuklarımıza tarihimizi, kültürümüzü ve dinimizi sevdirmeliyiz.

Bu unsurlar olmadan yetişen nesil gün geçtikçe kötü alışkanlıkların, uyuşturucunun, terörün, ahlâksızlığın pençesine düşmektedir.

Ülkesini, milletini sevmeyen, tarihini, millî ve manevî değerlerini kötüleyen gençten hayır gelmez. Taklitçi olur. Eğer çocuklarımızın hayatta başarılı olmasını istiyorsak yeni nesile kitap okuma alışkanlığı kazandırmalı ve doğru tarihi öğretmeliyiz.