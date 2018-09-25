Ders kitaplarında Atatürkçülüğe tamgaz devam

Erdoğan’ın defaatle “başarısızlık” ikrarında bulunup yeni döneme girerken “Ülkemize çağ atlattık” dediği eğitim-öğretimde yeni sezon başlarken kâğıt krizi sebebiyle “Basıldı, basılmadı” tartışması yapılan ders kitaplarının bir kısmı dağıtıldı.

Ve her yıl olduğu gibi, dağıtılan kitapların içeriğini gözden geçirdiğimizde resmî ideoloji propagandasının sürdüğünü gördük.

Bir defa bütün kitapların başında portre ve Gençliğe Hitabe aynen devam ediyor.

İmam Hatip Liselerinde okutulan Kur’an, Tefsir, Hitabet ve Arapça kitapları dahil.

11. sınıf kitaplarından Türk Dili ve Edebiyatı’nın değişik yerlerinde yine M. Kemal’den seçme cümle ve paragraflar serpiştirilmiş.

Atatürkçülük propagandasının en yoğun ve ağırlıklı şekilde yapıldığı kitap Sosyoloji.

Bazı örneklere birlikte bakalım:

* “Atatürkçülük, Atatürk’ü bütün yönleriyle ve eserleriyle tanımak, sevmek, benimsemek, tanıtmaya sevdirmeye çalışmaktır.

* “Atatürk ilkeleri, başlangıcından itibaren Türk devrimi içinden doğmuş ve onun uygulamalarına yön vermiştir. ... Atatürkçülük, Atatürk ilke ve devrimlerinin bütün halinde oluşturduğu düşünce sistemidir.”

* “Atatürkçülük, Türkiye’nin gerçeklerine, Türk insanının gereksinimlerine ve yeteneklerine en uygun, denenmiş, başarılı sonuçları olan bir düşünce sistemidir.”

* “Bugünkü Türkiye Cumhuriyetinin temelini Atatürkçü düşünce sistemi oluşturur. Bu düşünce sistemi ideoloji değil, Türk ulusunun ortak eğilimlerinin simgeleşmiş bir biçimidir. Bu yönüyle dine dayalı düşüncelerden, komünizm ve faşizm gibi ideolojilerden ayrılır.

* “Atatürk ekonomide devletçilik ilkesini benimser. Ekonomik kalkınma konusundaki düşünceleri tüm insanlık tarafından benimsenecek bir yaklaşım niteliğindedir.”

* “Laiklik Atatürk’ün ilke ve inkılaplarından biridir. TBMM uzun uğraşlar sonucu, 1928’de ‘Devletin dini din-i İslamdır’ şeklindeki 2. maddesini anayasadan kaldırarak yerine laiklik ilkesini getirmiştir. Atatürkçülük teokratik ortamdan laik zihniyete geçişin ilke, yöntem ve örneğini vermektedir.”

* “Eğitimde Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile laik-bilimsel eğitim anlayışına geçilmiştir.”

Yıl 2018. AKP iktidarının 16. yılı. Ve İHL’ler dahil, çocuklarımıza hâlâ bunlar okutuluyor...

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