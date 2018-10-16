Hukuksuzluk dönemi artık geride kalsın

Aylarca iddianamesi bile hazırlanmadan içeride tutulan Deniz Yücel’in, Almanya ile uzun süre restlerle tırmandırılan bir krizin ardından, son Başbakanın, bırakılabileceği yönündeki beyanından hemen sonra apar topar iddianamenin tamamlanmasını takiben tahliye edilmesini “Hukuksuzlukta dibin de dibi varmış” başlıklı yazımızda yorumlamıştık (20.2.18).

Sonraki süreçte, Deniz Yücel örneğine yenileri eklendi. Büyükada operasyonunda casuslukla suçlanıp aylarca tutuklu kalan uluslararası insan hakları örgütlerinin temsilcileri ve son olarak Rahip Brunson gibi...

İktidar medyasının bu insanlar hakkında yaptığı “dehşetengiz” yayınlar ve Saray başta olmak üzere iktidar önde gelenlerinin sözleri arşiv kayıtlarında mevcut. Bu yayın ve beyanlar eşliğinde sürdürülen “tutukluluğa devam” kararları da.

En üst perdeden casusluk, ajanlık, terör destekçiliği gibi çok ağır ithamlarla suçlanan bu kişilerin tutukluluğu, içeride de, dış ilişkilerde de mevcut sıkıntıları katmerledi.

Başlı başına bir olay haline getirilen ve “Ver papazı, al papazı” gibisinden çıkışlarla, rehine ve takas pazarlıklarına konu edildiği izlenimi uyandırılan Brunson meselesi ile, ekonomimizi çok ciddi bir sıkıntıya sokan döviz krizinin tetiklettirilmesi cabası.

Bunca “hır gür”den sonra Brunson da, iki yıldır sürdürülen bir “inat”ın ardından, ev hapsi de, yurt dışı yasağı kaldırılmak suretiyle tahliye edildi. Deniz Yücel için son Başbakanın beyanına benzer bir sözün bu defa “Başkan”dan sâdır olması sonrasında.

Artık içte ve dışta hemen herkesin tahliye beklediği ve bunu açık açık da ilan ettiği 12 Ekim duruşmasından önce sarf edilen “Yargı ne karar verirse uymak zorundayım” beyanı, gizli tanıkların birden çark etmesi, âdet yerini bulsun kabilinden verilen bir mahkûmiyet ve tahliye. Ve iktidar sözcülerinin bu kararı “Demek ki yargı bağımsız” diye yorumlamaları!!!

“Yargı bağımsız” sözünün gerçek karşılığını bulması için, yargının istihbarat yönlendirmelerinden ve siyasî müdahalelerden tamamen azade bir yapı ve işleyişe kavuşması artık daha fazla ertelenemez bir zaruret. İç ve dış siyasetin dengesi buna bağlı.

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