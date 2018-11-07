İsmail Karakuyu ve Abdullah Nişancı

Geçtiğimiz günlerde demokrat camianın çok değerli iki mensubunu berzah âlemine uğurladık.

Bunlardan biri 90’lı yıllarda DYP hükümetlerinden birinde Sağlık Bakanlığı yapan, 19 ve 20. dönemlerde Kütahya Milletvekili olan Prof. Dr. İsmail Karakuyu idi.

28 Şubat sürecinin en hararetli günlerinde Yeni Asya olarak düzenlediğimiz seri panellerden birini Kütahya’da yapmıştık ve Karakuyu da konuşmacı olarak katılmıştı.

Diğer konuşmacılardan biri olan bir Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesinin panele katılmasına Rektör müsaade etmemiş ve bunu duyurduğumuzda salondaki dinleyiciler çok yoğun tepki göstermişti.

Karakuyu, konuşmasında Demirel’in Köprü’deki demokrasi mülâkatında dile getirdiği tesbitlere atıflar yaparak son derece yerinde ve isabetli mesajlar vermişti.

Rahmetli olan ikinci isim, Demirel’in Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Abdullah Nişancı.

Nişancı, Köprü’de yayınladığımız kısa bir mülâkatında din eğitimi ve imam hatiplerle ilgili olarak şu hususları ifade etmişti:

“1928 anayasa değişikliği ve Harf İnkılabı Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, din adamı yetiştirme ve din eğitimi görevi terk edilmiştir. Yirmi yıl gibi uzun bir süre, devlet eliyle din adamı yetiştirilmemiş, Müslüman Türk insanına hayatın bir parçası olan din eğitimi verilmemiştir.

“Maamafih, nüfusunun yüzde 100’e yakını Müslüman olan bir milletin dinî eğitim alma arzu ve ihtiyaçlarına daha fazla engel olmanın doğru ve mümkün olmayacağı anlaşılmış; 1948 yılında 7 ilde on aylık imam hatip kursları, 1949 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi açılmıştır.

“DP’nin iktidar olmasıyla, bu kurslar ilkokula dayalı, orta kısmı 4, lise kısmı 3 yıl süreli imam hatip okulu statüsüne kavuşturulmuştur. İmam hatip mezunlarına üniversiteye girme hakkı ilk olarak AP hükümetince verilmiştir. Bu okulların açılış ve geliştiriliş tarihlerine bakıldığında, bu tarihlerde DP ve AP’nin iktidarda olduğu görülür.” (Köprü, Temmuz-1987)

Nişancı’nın Yeni Asya Yayınları arasında çıkan Millî Eğitim Meselelerimiz adlı cep boy bir kitabı da bulunuyor.

En zor zamanlarda çok önemli hizmetler veren demokratların iki güzide mensubuna Allah’tan rahmet, ailelerine ve demokrat camiaya başsağlığı diliyoruz.



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Haydar Gündüzalp’in ardından

http://www.yeniasya.com.tr/video/haydar-gunduzalp-in-ardindan_477444