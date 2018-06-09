"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kaygılar yıldırmasın

Kâzım GÜLEÇYÜZ
09 Haziran 2018, Cumartesi
24 Haziran seçimine sayılı günler kala zihinlerdeki en büyük endişelerden biri, “Bunlar iyice alıştıkları iktidarı bırakmamak için her yola tevessül eder; YSK üzerinden yapacakları sandık oyunları ile sonucu yine kendi lehlerine çevirirler” gibi sözlerle ifade ediliyor.

Nitekim 16 Nisan referandumunda açıklanan sonuç için seslendirilen “Sandıktan çıkan gerçek sonucun tersine çevrilmişi” kanaati çok yaygın. Aynı şeyin 24 Haziran’da da tekrarlanmasından kaygı duyuluyor.

Ve buna karşı yapılması gerekenlerin başında, böyle bir endişenin peşinen bir kabullenme ve teslim olma haline dönüşmesine kesinlikle müsaade etmemek geliyor.

İkinci olarak, böyle kötümser ve karamsar bir psikolojinin yayılmaması için çok yoğun gayret gösterilmesi ve ne olursa olsun adalet ve demokrasi için mutlaka oy kullanma kararlılığının pekiştirilip tahkim edilmesi gerekiyor.

Üçüncüsü: Kullanılan oylara ve sandığa sahip çıkılması son derece özel bir önem kazanıyor. Bu amaçla ortaya çıkan gönüllü ve sivil inisiyatiflerin çalışmaları desteklenmeli. Bilhassa Millet İttifakında bir araya gelen partiler bu inisiyatiflerle çok yakın bir iletişim ve işbirliği içerisinde olmalı.

“Her sandıkta bir avukat” bulunmalı.

Bu çerçevede seçim günü oy verme, sayım, tasnif, sonuçları tutanağa geçirme ve bunların ilçe ve il sandık kurulları ile YSK’ya iletilmesi işlemlerinin bütün safahatı en son aşamaya kadar takip edilmeli.

Sonuçların duyurulmasında iktidar güdümündeki tek kanal ve mecra düzenini kıracak alternatif bir haber ağı kurulmalı.

Tek ajans ve tek kanal üzerinden yapılacak manipülasyonlara fırsat vermemek için, sonuçları yerinde takip edip sıcağı sıcağına ve doğru olarak yansıtma esasına dayanan özgür bir iletişim sistemi oluşturulmalı.

“Açık oy, gizli tasnif” ayıbı ve sandık hileleriyle tarihe geçen 1946’dan beri defalarca seçim yapmış bir ülkede yeniden benzer hilelerden endişe duyulan bir noktaya gelinmiş olması demokrasi adına hüzün verici.

Ama demokrasi mücadelesi bezginliği, yılgınlığı ve teslimiyeti kaldırmaz. Tam tersine, hiç eksilmemesi gereken bir kararlılık ve teyakkuz içinde olmayı icab ettirir.

24 Haziran’da bunun sınavını vereceğiz.

***

- Tekrar anlatalım: Duruşu kişilere değil, demokrasi, adalet, hukuk, hak ve özgürlükler gibi temel esaslara endeksli olan Yeni Asya din adına siyaset yapılmasına ve dinî değerlerin siyaset aracı olarak kullanılmasına karşı çıkar. İdraki yetmeyenlerin sinirini bozsa da çizgimiz bu.

- Üstad “Hükümet icraatına karışmamak” derken neyi kastediyor? - http://www.yeniasya.com.tr/video/ustad-hukumet-icraatina-karismamak-derken-neyi-kastediyor_463238

Okunma Sayısı: 1193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gençler seçimden ne bekliyor?

    KHK’lı öğretmenlerin buruk günü

    Akdeniz alarm veriyor

    Ekonomiyi zor günler bekliyor

    SP İstanbul Milletvekili adayı Dr. Sevim: Kutuplaşmayı Cumhurbaşkanı körüklüyor

    “Bedelli vaadi” de seçim sonrasına

    2004 MGK itirafı

    Bu dönemde olan CHP iktidarında yaşansaydı

    Sorunlar çözüm bekliyor

    İlk 400'e girebilen üniversitemiz yok: Gerileme durmuyor!

    Dünyanın gözü OHAL’li seçimde

    Bu uygulama örnek olsun

    Erdoğan'dan sonra Yıldırım'dan da 'OHAL kaldırılacak' sinyali

    Biri çocuk 4 Filistinli daha şehit oldu, 618 Filistinli yaralandı!

    Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı hakkında karar

    Hukukun üstünlüğü alanında somut adımlar atılmalı

    YSK'dan Demirtaş ile ilgili karar

    Hastalıktan bile rant umanlar çıktı

    Talisca, Tosun'a değil Tosic'e rakip oldu

    Doktor Özyavuz nasıl öldü?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    2004 MGK itirafı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaygılar yıldırmasın
    Genel

    Bu dönemde olan CHP iktidarında yaşansaydı
    Genel

    Ekonomiyi zor günler bekliyor
    Genel

    KHK’lı öğretmenlerin buruk günü
    Said Parlak

    OHAL, siyasete de zarar
    Cevher İLHAN

    “Bedelli vaadi” de seçim sonrasına
    Ahmet BATTAL

    Semptomdan teşhise, teşhisten tedaviye
    Risale-i Nur'dan

    Kadir Gecesi’nin hakikatini yüz bin el ile aramak
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’tan razı mıyız? - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.