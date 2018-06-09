Kaygılar yıldırmasın

24 Haziran seçimine sayılı günler kala zihinlerdeki en büyük endişelerden biri, “Bunlar iyice alıştıkları iktidarı bırakmamak için her yola tevessül eder; YSK üzerinden yapacakları sandık oyunları ile sonucu yine kendi lehlerine çevirirler” gibi sözlerle ifade ediliyor.

Nitekim 16 Nisan referandumunda açıklanan sonuç için seslendirilen “Sandıktan çıkan gerçek sonucun tersine çevrilmişi” kanaati çok yaygın. Aynı şeyin 24 Haziran’da da tekrarlanmasından kaygı duyuluyor.

Ve buna karşı yapılması gerekenlerin başında, böyle bir endişenin peşinen bir kabullenme ve teslim olma haline dönüşmesine kesinlikle müsaade etmemek geliyor.

İkinci olarak, böyle kötümser ve karamsar bir psikolojinin yayılmaması için çok yoğun gayret gösterilmesi ve ne olursa olsun adalet ve demokrasi için mutlaka oy kullanma kararlılığının pekiştirilip tahkim edilmesi gerekiyor.

Üçüncüsü: Kullanılan oylara ve sandığa sahip çıkılması son derece özel bir önem kazanıyor. Bu amaçla ortaya çıkan gönüllü ve sivil inisiyatiflerin çalışmaları desteklenmeli. Bilhassa Millet İttifakında bir araya gelen partiler bu inisiyatiflerle çok yakın bir iletişim ve işbirliği içerisinde olmalı.

“Her sandıkta bir avukat” bulunmalı.

Bu çerçevede seçim günü oy verme, sayım, tasnif, sonuçları tutanağa geçirme ve bunların ilçe ve il sandık kurulları ile YSK’ya iletilmesi işlemlerinin bütün safahatı en son aşamaya kadar takip edilmeli.

Sonuçların duyurulmasında iktidar güdümündeki tek kanal ve mecra düzenini kıracak alternatif bir haber ağı kurulmalı.

Tek ajans ve tek kanal üzerinden yapılacak manipülasyonlara fırsat vermemek için, sonuçları yerinde takip edip sıcağı sıcağına ve doğru olarak yansıtma esasına dayanan özgür bir iletişim sistemi oluşturulmalı.

“Açık oy, gizli tasnif” ayıbı ve sandık hileleriyle tarihe geçen 1946’dan beri defalarca seçim yapmış bir ülkede yeniden benzer hilelerden endişe duyulan bir noktaya gelinmiş olması demokrasi adına hüzün verici.

Ama demokrasi mücadelesi bezginliği, yılgınlığı ve teslimiyeti kaldırmaz. Tam tersine, hiç eksilmemesi gereken bir kararlılık ve teyakkuz içinde olmayı icab ettirir.

24 Haziran’da bunun sınavını vereceğiz.

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- Tekrar anlatalım: Duruşu kişilere değil, demokrasi, adalet, hukuk, hak ve özgürlükler gibi temel esaslara endeksli olan Yeni Asya din adına siyaset yapılmasına ve dinî değerlerin siyaset aracı olarak kullanılmasına karşı çıkar. İdraki yetmeyenlerin sinirini bozsa da çizgimiz bu.



- Üstad “Hükümet icraatına karışmamak” derken neyi kastediyor? - http://www.yeniasya.com.tr/video/ustad-hukumet-icraatina-karismamak-derken-neyi-kastediyor_463238