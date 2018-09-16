Lâhikalar hep güncel

Cemaatlerin zaman zaman olduğu gibi yine gerek baskı, gözdağı ve tehditlerle; gerek saptırma, çarpıtma ve iftiralara dayalı karanlık algı operasyonlarıyla korkutulup bezdirilmeye ve yıldırılmaya; gerekse içleri karıştırılıp mensuplarının dahilî fitnelerle birbirine düşürülmeye çalışıldığı sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz.

Ekonomik tazyikler de cabası.

Bu iç içe geçmiş çok yönlü hücum ve taarruzları püskürtüp boşa çıkarmak için uygulamamız gereken ölçü ve prensipler Üstadın lâhika mektuplarında bütün detay ve nüanslarıyla birlikte ifade edilmiş.

Demir gibi bir sebat ve çelik gibi sarsılmaz, hadsiz bir metanet bunlardan biri.

Tesanüdün muhafazası bir başkası.

İhlâs Risalesi’ndeki “hizmet-i Kur’aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek” düsturu ve devamında verilen “Bir fabrikanın çarkları birbirinin kusurunu görerek tenkit edip, sa’ye (çalışmaya) şevkini kırıp atalete uğratmaz” örneği, bir diğeri.

“Haklı şûrâ ihlâs ve tesanüdü netice verir” ifadesiyle vurgulanan ve “Meşveretle reylerinizi teşettütten (dağılmaktan) muhafaza ediniz” sözüyle tavsiye edilen mana da bu noktada çok özel bir önemi haiz.

Keza hiçbir kesinti, kopukluk ve boşluğa meydan vermeyecek şekilde “müfritane irtibat” içerisinde olunması çağrısı da.

Silik sözlere, ard niyetli ve maksatlı propagandalara itibar etmeyip, ortaya atılan her iddiayı son derece dikkatli ve titiz bir tahkik süzgecinden geçirme tavsiyesi de.

Korku ve evhamları tahrik amaçlı propagandaların “En az yara alanlar siperde sebat edenlerdir” gerçeğine dayanan sağlam bir duruşla boşa çıkarılabileceği ikazı da.

Üstadın hayatında ve Risale-i Nur’un telif-neşir tarihinde yaşanan sayısız örnekle tasdik ve teyid edildiği üzere bu hizmetin inayet altında olduğu hakikatinin ilgili bahislerde ısrarla altının çizilmesi de.

Bunları ilânihaye sıralamak mümkün.

Ama aktardığımız örnekler, meramımızı ifade edebilmemiz için yeterli olsa gerek.

Evet, hayatın ve hizmetin akışı içerisinde karşı karşıya geldiğimiz ve gelebileceğimiz her türlü hal için ihtiyacımız olan ölçü ve prensipleri lâhikalarda bulabiliriz.

Lâhikaları da tekrar tekrar okuyalım ki, bunları görelim.

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İnsan bir yolcudur (Bir Bediüzzaman kısa filmi)