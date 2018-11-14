"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

MEB, And ve resmî ideoloji

Kâzım GÜLEÇYÜZ
14 Kasım 2018, Çarşamba
2010’da Öğrenci Andının kaldırılması talebiyle Danıştay’da dava açıldığında, Millî Eğitim Bakanlığı metni savunmuş ve biz bu tutarsız tavrı “Andımız ikiyüzlülüğü” başlıklı yazımızda eleştirip o yazıyı Müflis Proje Kemalizm kitabımıza da koymuştuk (s. 69 vd).

Bakanlık bu defa duruşunu bir miktar düzeltmiş, ama işin esasında yine çelişmiş.

8. Dairenin kararına yaptığı itirazda And için “21. yüzyıl Türkiye’sinde 30’lu yılların ritüellerini benimsemek anakronik (çağdışı) bir yaklaşım” diyen MEB, “birşeyin papağan gibi tekrar ettirilerek dikte ve empoze edilmesi, bir anlamda ‘kafasına vura vura belletilmesi” anlayışının artık terk edildiğini” söylüyor.

“Gerek faşizm, gerekse komünizm bu ve benzeri uygulamaları sıkça kullanmıştır. Askerî ağırlıklı rejimler bu tür uygulamaları temel almıştır. Bu aynı zamanda okulların ideolojikleşmesi ve askerîleşmesi anlamına gelmektedir. Oysa günümüzde bu yaklaşım terk edilmiştir” ifadeleri de aynı dilekçeden.

Buraya kadar doğru. Ama sonrası sıkıntılı:

“Okullarımızda aleni hiçbir ideoloji savunulmamaktadır” denildikten sonra “Eğitimin her tür ve kademesinde Atatürk milliyetçiliği pekiştirilmektedir” ifadesinin kullanılması çelişki. 

Atatürk milliyetçiliği “ideoloji” değil mi?!

“Toplumsal dönüşümler sürecinde bu tür düzenlemeler yapılması Atatürk ilke ve inkılapları ile de bağdaşmaktadır” iddiası ise, yine işin temeline in(e)memiş olmaktan kaynaklanan zorlanmanın bir ifadesi ve tezahürü.

2010’daki iptal talebine verilen red kararının dayandırıldığı asıl gerekçe, “Millî eğitim sisteminin temel amacı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı fertler yetiştirmek” olarak ifade edilmişti. 

Ve böyle bir gerekçenin anayasal ve yasal dayanakları mebzul miktarda mevcut. 

En başta, darbe anayasasının, “Hiçbir faaliyet, Atatürkçülük karşısında korunma görmez” diyen başlangıç kısmı ile, eğitim ve öğretimin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yapılacağını buyuran 42. maddesi.

Biz de buna karşı demiştik ki:

“Öncelikle yapılması gereken, millet çoğunluğunun desteğini arkasında bulunduran güçlü bir Meclis iradesi ile, anayasa ve yasaları resmî ideoloji tabularından arındırmak olmalı.” (Müflis Proje Kemalizm, s. 70-1)

Bu yapılmalı ki, kalıcı bir çözümün önü açılabilsin.

***

Atatürkçülük dayatması bitmeli

http://www.yeniasya.com.tr/video/ataturkculuk-dayatmasi-bitmeli_478040

Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TTB: Bu Teklif Derhal Geri Çekilsin

    Aileler de açlığa mahkûm ediliyor

    BEM-BİR-SEN’in kararı yargıdan döndü

    Gazze yine ateş altında: İsrail'den katliama devam!

    Halk Ekmek’ten israfa son

    50 dolardan düşük

    KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

    Bitki yetiştirme sanatı: Teraryum

    İngiliz ve AB'li yetkililer yarın Brexit'i görüşecek

    'Fuat Sezgin'in tek gayesi Müslümanların bilinçlenmesiydi'

    BMGK, Gazze için toplanıyor

    Trump'tan Macron'a 2. Dünya Savaşı göndermesi

    BM'den Bangladeş'e: Arakanlı Müslümanları iade etmeyin

    Eski Makedonya başbakanından Macaristan'a iltica talebi

    Gazze'de ateşkes sağlandı

    Kuzey Irak'ta 19 terörist etkisiz hale getirildi

    İnsanlar geçinemiyor

    Cihangir İslam: Türkiye yol ayrımında

    Akşener: Hangi refahtan bahsediyorsun?

    Arakanlıları bekleyen yeni tehlike

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Zalimler için yaşasın Cehennem!
    Genel

    Aileler de açlığa mahkûm ediliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    MEB, And ve resmî ideoloji
    Genel

    Gazze yine ateş altında: İsrail'den katliama devam!
    Genel

    BEM-BİR-SEN’in kararı yargıdan döndü
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şapka idamları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ORAL

    Hizmet ve istikamet şehitleri: Hafız Ali ve Hasan Feyzi
    Risale-i Nur'dan

    Cihan harbinden büyük hadise

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.