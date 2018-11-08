Müfteri vicdansızlara yazıklar olsun

Sağlıkta şiddeti önleme adıyla gündeme getirilip OHAL-KHK’zede doktorların mağduriyetini sürekli ve kalıcı hale getirmeyi öngören ve Meclis Sağlık Komisyonundan maalesef geçen düzenleme için bize ulaşan bir mesaj daha:

“Ben köylü, gazi bir babanın okuyan tek çocuğuyum. Kapı kapı dolaşıp poşet satarak okudum ve her gün km’lerce yolu yürüyerek üniversitede bitirdim. Tıpta uzmanlığı kazandım, hocalarımın teşvikiyle akademisyenliği seçtim ve alanımda en başarılı akademisyenlerden biri oldum. (En yüksek akademik teşvik puanı, genç akademisyen başarı ödülü vs.)

“Peki, sonuçta ne oldu? Kâr payı için yatırdığım ve devletin stopaj ve KDV aldığı bir hesap yüzünden ihraç edildim. Şimdi de özelde çalışmamızın engellenmesi söz konusu. Bu kadar emeğin karşılığı bu olmamalıydı. Bu memlekete ve bize, çocuklarımıza, anne-babamıza yazık değil mi? İnşaallah bir gün düzelir.”

Benzer durumda olup aynı sıkıntıya muhatap olan binlerce doktorun duygularına tercüman olan bir mesaj olsa gerek.

Peki, buna karşı söz konusu korsan maddeyi savunanların dayandığı gerekçe ne?

En son 28 Şubat döneminde yaptığı “absürd” çıkışlarla hatırladığımız sözüm ona prof. ünvanlı bir şahıs, seneler sonra arz-ı endam ederek bu konuda şöyle diyor:

“Polisler, öğretmenler nasıl ki kamudan ihraç sonrasında görevini yapamıyorsa hekimler için de bunun geçerli olmasının mahzuru yoktur. Vatana ihanetin kamusu, özeli olmaz. SGK anlaşmalı hastanelerde terör zanlısı hekimlerin çalışması hem hasta açısından sakıncalıdır, hem de oralarda muayene olacak önemli şahsiyetlerin hayatını riske atmak demektir.”

Şu mantıktaki “hukuk sefaleti”ne bakar mısınız? İnsanlara hain ve terörist damgası vurmak bu kadar kolay, öyle mi?!!

Kaldı ki, ihraç edilenlerin çoğu hakkında idarî veya adlî bir soruşturma dahi açılmış değil.

Ve ihraç edenler onlara diyor ki: “Suçlu olduğunuzdan değil, güvenmediğimiz için sizi attık. Suçlu olsanız, diğerleri gibi cezaevinde olurdunuz!”

Onları da teröristlikle suçlayıp aileleriyle birlikte sivil ölüme mahkûm etmek isteyen müfteri vicdansızlara yazıklar olsun!

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Abdullah Nişancı ve İsmail Karakuyu’nun ardından

http://www.yeniasya.com.tr/video/abdullah-nisanci-ve-ismail-karakuyu-nun-ardindan_477553