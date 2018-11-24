"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Öğretmenler Günü mü?

Kübra ÖRNEK
24 Kasım 2018, Cumartesi
Eğitimin en önemli mimarıdır öğretmenler. Fedakârlığın en güzel hali. Başkaları için hayatını hiçe sayanların tâ kendisi. Bir ana gibi şefkatli, bir baba gibi koruyucu melektir öğretmenler. Gerçek aile sıcaklığını verdiğinde öğretirler.

Öğretmenler, ellerinde şekil verdiği geleceği, ağzında ifade bulduğu sözlerle ve bıraktığı izlerle inşa ederler. Öyle ki, bir hakikati öğretme arzusu içinde yanıp kavrulurlar. Öğrettikçe, eğittikçe huzura kavuşurlar. Böylesi vasıflara sahip öğretmenlerin azaldığı bir zamanda, ne yazık ki mesleğine aşık eğiticiler çok az bulunuyor. Okuyan, okutan, yazan öğreticilerin vadeleri doluyor. Genç, dinamik, aktif eğiticilere ihtiyaç var. Alanında uzman ve donanımlı, şevk ve gayreti aşılayan öğretmenler, geleceğe büyük katkı sağlarlar. Çünkü onlar, öğrencileri okula bağlayan, hayatı sevdiren, geleceğe hazırlayan rehberlerdir. Sadece müfredatı öğretmezler. Belki bahçede sebze yetiştirip onlardan yemek yapmayı, kuru odunla soba yakmayı, kar kış demeden yollara düşmeyi, kısaca  zor şartlarda bile ayakta durabilmeyi, hayatı severek yaşamayı öğretirler. Aslında iyi baksak her öğretmenimizden bir şey öğrenmişizdir. En kötüsünde bile nasıl öğretmen olunmaması gerektiğini görmüşüzdür. Ders almak isteyene her şey ders verir. Yeter ki talep edelim, talebeliğin hakkını verelim. 

Öğretmenler, kıt kanaat geçinen en az gelir grubunda olduğu halde, en fazla gayreti göstererek bir ülkenin gelişim merdivenlerinden sağlam adımlarla çıkmasını sağlar. Bu itibarda geleceğin temel taşlarını belirleyerek, insanlığa rehber olan öğretmenlere de hakikî değerleri verilmesi gerekir. Zamanın efendisi olabilecek bir değer, bir güne sığdırılmaz. Çiçek ve    hediyelere eklenen mesajlar değil, hakettikleri itibar verildiğinde, öğretmenlik kudsiyetini koruyacak. İnsanlığın öğreticisi olan Peygamber Efendimiz (asm), “Şüphesiz ben bir öğretmen olarak gönderildim” 1 diyerek, ilimle meşgul olanlara önem vermesi, bu mesleğin kudsiyetini gösteriyor. Evet öğretmenlik, tam olarak bir peygamber mesleğidir. Hakkını da bu ölçüde  vermek gerekir.  Bediüzzaman Said Nursî ise, yazdığı Risale-i Nur eseriyle milyonlara ders vermiş biri olarak, öğretmenlik mesleğine önem vermiştir.  “Şu zamanın dindar bir muallimine, eski zamanın velîleri nazarı ile bakıyorum. Çünkü eski zamanda dinî terbiye ebeveyne verilmişti, bu zamanda o vazife muallimlere verilmiş.”2 diyerek, ziyaretine gelen gençlerin öğretmen olmalarını tavsiye etmiştir. “Öğretmenler ya minarenin başındadır ya kuyunun dibinde’’ ifadesiyle öğretmenlik mesleğinin nasıl bir konumda olduğunu hatırlatarak dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştir. Hatta memleketin maddî manevî korunmasında, öğretmenlerin de büyük etkisinin olduğunu belirtmiştir, “Kardeşim, benim nazarımda iki sınıf çok ehemmiyetlidir. Birisi subay, diğeri öğretmendir. Bence bir öğretmen yüz vaiz kadar bu memlekete faydalıdır. Subay, Türk ordusunun en sağlam temeli ve unsurudur. Bu iki sınıf mesleğe çok ehemmiyet veririm.”3 

Velhasıl, ülkemizi saygın bir konuma getirmek için sağlam bir eğitim sistemi şart. Ve bu sistemde maddî manevî değerlerimizi koruyan muhtevaları sevdirerek öğretecek ve gelecek kuşaklara taşıyacak genç öğretmenlere ihtiyaç var. Mesleğinde sadık olan öğretmenlere hakikî değerleri verildiğinde eğitim sağlanacak. Yüreklerinde ilim ve irfanı ihlâsla mayalayanlar var      oldukça öğretmenlik yaşayacak. Sadece öğretmenler değil, öğreten ve eğiten herkes kazanacak.                   

Öğretmenliğin her an değer bulacağı günlere..

Dipnotlar:

1) İbni Mace, Mukaddime 1/83. 2) Son Şahitler, 3. Cild, s. 61. 3) Son Şahitler, c. 3, s. 332.

 

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğretmen borçlu ve mutsuz

    Bütçe mesaisi aralıksız 12 gün sürecek

    'Trump, yalan söylüyor'

    Galatasaray sahasında beraberliğe razı oldu

    Müslümanlara saldırı planladığı iddia edilen kişi hakkında karar

    New York Times Yayın Kurulu'ndan dünyaya Arakan çağrısı

    Ekim 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü

    'Bu görüşmeler Filistin halkının davasını sırtından bıçaklamaktır'

    Suudileri İsrail için savundu

    Sınırda ağlatan kavuşma

    Geleceğe güvenle bakmak için İslâmî eğitim şart

    Bağışıklık Sistemi Meyve ile güçlenir

    Şehit Muhammed Can Sevim ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Yemenli babaların tek hayali...

    Türkiye’de en temel korku ekonomi

    300 cezaevinde 250 bin tutuklu

    Şanlıurfa Risale-i Nur’la buluştu

    BM, Kaşıkçı cinayeti için uluslararası soruşturmaya sıcak bakıyor

    Suudi Arabistan'a en çok silah satan ülkeler hangileri?

    Zarif: ABD ile zaman kaybetmeye gerek yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Camide saygı duruşu!!!
    Ahmet BATTAL

    “Kemalizm sahalara dönüyor” mu-2
    Genel

    Öğretmen borçlu ve mutsuz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Eski hal muhal“ ne demektir?
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette üzüntü nasıl telâfi edilir?
    Said YÜKSEKDAĞ

    Gençliğinden, şikâyetçi olan bir ihtiyarın hikâyesi
    Kübra ÖRNEK

    Öğretmenler Günü mü?
    Genel

    Hadisleri doğru anlamak
    Armağan Bahtiyar

    Nerede saadet; orada devlet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.