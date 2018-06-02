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2 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İnce düşüncenin simgesi: Şehzade Camii

Kübra ÜNÜVAR
02 Haziran 2018, Cumartesi
İstanbul camilerinde Ramazan...

Bu sefer yetişmemiz gereken teravih değil, iftardı… Yemekler, çaylar hazır, rotamız Şehzade Camii'ydi. Orucumuzu caminin bahçesinde açmayı planlamıştık. Acaba yer var mıdır düşüncesiyle çıktık yola. Elhamdülillah, Rabbim her gittiğimiz yerde bize en güzel yeri ayırıyordu. Yine bulmuştuk en güzel, en sakin yeri. Ezan okundu, oruçlar açıldı. Huzurun içinde kaybolup, çayımızı yudumlarken yine bir camiyi merak ediyorduk. Acaba kim yaptırdı? Neden yaptırdı? Az çok biliyorduk; ama üstten bir bilgiydi. Şehzade Camii, “Kanuni Sultan Süleyman'ın genç yaşta ölen oğlu Şehzade Mehmed Saruhan için Mimar Sinan'a yaptırdığı Şehzade Camii'nin yapımı 1543-48 arasında sürdü. Kanuni Sultan Süleyman’ın ve Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak devrinin büyük mimarı Mimar Sinan, Şehzade Camii ve külliyesini 1544-48 tarihleri arasında dört yılda tamamlamıştır. Koca Sinan daha sonraları yaptığı bir değerlendirmede ‘Şehzade çıraklık, Süleymaniye kalfalık, Edirne Selimiye de ustalık eserimdir’ diyecektir. İşte Şehzade Camii Sinan’ın mimari dehasındaki ana devirler olan bu üç abide eserin ilk basamağıdır” diyordu. 

Mimarî özelliği için ise şu bilgilere ulaşıyorduk: “Bu camide Sinan yarım kubbe sorununu ilk kez ele almış ve 4 yarım kubbeli bir yapı oluşturmuştur. Burada Rönesans dönemi mimarlarının hayallerini inşa etmiştir. Kare plana sahip olan caminin üzeri yarım küre biçiminde büyük bir kubbe ile çevresinde 4 yarım kubbeyle örtülüdür. Dört köşesinde yarım küre ile dört küçük kubbe bulunmaktadır. Kubbelerin hepsi 4 tane büyük fil ayağının üzerine oturmuştur. Mimar Sinan'ın diğer eserlerinde olduğu gibi camide sadeli ve tezyinat bulunmaktadır. Cümle kapısı duvarının iki tarafında bulunan çift şerefeli olan iki minare caminin en görkemli alanlarından kabul edilir.” 

Bu bilgilere bakarken bir kez daha Ramazan ayını İstanbul’da, özellikle Fatih semtinde geçirdiğimiz için şükrettik. Artık namaz vaktiydi. Dönmemizin hüznüyle, öğrendiklerimizin sevinciyle yeni planlara yelken açtık. Acaba bizi bekleyen bir sonraki tarih kokan cami hangisi olacaktı? İsteyen herkesin bu tarihin içinde bulunması duasıyla…

Etiketler: şehzade camii
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