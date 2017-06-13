Zinnureyn: Isparta ve Nevşehir

Bütün bir yılın günahlarının temizlendiği; öğrencilerin dünyevi hayattan, derslerden, notlardan uzaklaşarak sadece Kur'ân'a ve Risale-i Nur'a yöneldiği; bütün cemaatin, içtimai hayatın dağdasından elini çektiği ve sırf şahs-ı manevi etrafında toplandığı yerlerdir okuma programları.

Bu yıl da biz Isparta Yeni Asya kız talebeleri olarak okuma programımızı Nevşehir'de yapma kararı aldık. Başta tedirgin olarak yola çıkmış olsak da buraya geldiğimiz andan itibaren gereksiz bir tedirginliğe kapıldığımızı anladık. Daha ilk günden Nevşehirli kardeşlerimiz ve ablalarımızla aynı dairede bulunmanın verdiği rahatlıkla hemen kaynaştık.

Programımızda ekseriyetle 'Risale-i Nur'a ve Yeni Asya'ya yapılan hücumlara karşı müspet bir tavırla nasıl karşılık verebiliriz? ve Yeni Asya'nın çizgisi, şahs-ı manevi, ahirzaman fitneleri ve nur talebelerinin bu fitnelere karşı nasıl mukabele edeceği" konularını ele aldık.

Programımız boyunca bizden maddi ve manevi desteğini esirgemeyen, Ramazan ruhunu bir aile gibi bizlere hissettiren bu güzel Nevşehir cemaatine teşekkür ediyoruz. Yeni yapılan külliyelerinin hayırlara vesile olmasını ve daha çok nur talebelerinin de gelmelerini temenni ediyoruz.

Bizlerin buraya gelmesine vesile olan Isparta cemaatindeki ablalarimiza da maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Rabbim bizleri Risale-i Nur dairesinden, Kur'ân'ın yolundan ayırmasın. Şevkimizi kıracak ahirzaman fitnelerinden muhafaza eylesin.

Isparta Yeni Asya Okuyucuları

Kübra Ünüvar, Mervenur Şahin, Hayrunnisa Açıkbaş, Duygu Kaya, Semanur Yıgın, Rukiye Kalay, Rümeysa Kurt, Hümeyra Ulu