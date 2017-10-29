37 yıllık bir koleksiyon: "Her radyonun bir hikayesi var''

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde yaşayan koleksiyoncu Vladimir Ljevar, 37 yılda 500 eski radyo topladı.

Evinin yanı sıra sahip olduğu koleksiyonun büyük kısmını sergilediği "Sinema Kafe" isimli mekanı adeta "radyo müzesi"ne dönüştüren Ljevar, arasında az sayıda üretilmiş radyoların da bulunduğu koleksiyonuyla ilgi görüyor.

Ljevar, radyo toplamaya babasından kalan eski bir radyo ile başladığını belirterek, "Sonrasında komşum da bir radyo hediye etti. Radyolara ilgim olduğunu fark edince eskicilere gitmeye başladım." dedi.

Koleksiyonundaki birçok radyoyu eskicilerde bulduğunu aktaran Ljevar, eskicilerin daha çok savaştan sonra farklı ülkelerden Bosna Hersek'e getirilen radyoları sattığını söyledi.

Ljevar, koleksiyonundaki radyolardan yarısına yakınını Banja Luka'daki Sinema Kafe'de sergilediğini dile getirerek, bu mekandaki radyoların 1918 ile 1950 yılları arasında üretildiğini ifade etti.

Bu eski radyoların büyük bir özenle korunması ve saklanması gerektiğini dile getiren Ljevar, radyoların tamamını aynı yerde sergileyebileceği bir alan olmamasından üzüntü duyduğunu söyledi.

"Her radyonun bir hikayesi var"

Radyoları eşsiz görünüşleri için biriktirdiğini dile getiren Ljevar, bu eski makinelerin bir zamanlar dış dünyaya açılan bir pencere görevi gördüğüne işaret etti.

Ljevar, her radyonun sahip oldukları kişilerin kader ortağı olduğuna dikkati çekerek, "Her radyonun bir hikayesi var. Radyo benim için sadece dinlenebilen bir alet değil, bir mucize." diye konuştu.