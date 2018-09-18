Böyle bir zulüm insanlığa yakışmaz

Büyükada’da toplanan sivil toplum kuruluşları faytonlara koşulan atlar için eylem düzenledi. Eyleme destek veren çevre halkı ‘böylesi bir zulüm İslam’a ve insanlığa yakışmaz’ dedi.

İstanbul Büyükada’da ‘Faytona son, atlara özgürlük’ eylemi gerçekleştirildi. Eylemi gerçekleştiren sivil toplum örgütleri zor şartlarda faytonculukta kullanılan atlar için özgürlük talep etti. Toplanan yüzlerce kişi sloganlar eşliğinde yürüyerek basın açıklaması yapılacak alana ilerledi. Grup adına Esra Yıldırım, amaçlarının Büyükada’da atların yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek olduğunu söyleyerek basın açıklaması yaptı. Yıldırım, ”Adalar’da her yıl yüzlerce at ölüyor. Deniz atların cansız bedenleriyle dolu. Bugün buna ‘dur’ demek için buradayız. Kavurucu sıcaklarda dur durak bilmeden koşturuldukları için ayakları kanayan, kış olunca öylece bir kenara bırakılan, bir parça ot ve bir yudum su ile idare etmesini öğrenmek zorunda kalan atlar toplumun vicdanını sızlatıyor.” dedi.

Hak ihlalleri yaşanıyor

Adalar’da ulaşımın sağlanması için atların ‘olmazsa olmaz’ olmadığını söyleyen Yıldırım, “Atlar kullanılmadan ulaşım sağlamak mümkündür. Adalar’ın dokusuna uygun, çevre dostu birden çok ulaşım çözümü varken çeşitli bahanelerle atların kullanılmasında ısrarcı olmak hak ve özgürlük ihlalidir. Çözüm bir tane değil birden fazladır. Elektrikli faytondan raylı sisteme, bisiklete kadar birden fazla çözüm adalet duygusuna sahip kişilerin gündeminde olmalıdır” diye konuştu.

Bakanlık ne diyor?

Eylem sırasında bazı göstericilerle faytoncular arasında kısa süreli tartışma da yaşandı. Olaya müdahale eden çevre halkı da eylemcilere destek verdi ve ‘böylesi bir zulüm İslam’a ve insanlığa yakışmaz’ dedi. Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı. Son olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yasa taslağına göre, atların en fazla altı saat çalıştırılabileceği, iki saat arayla dinlendirileceği belirtilmişti.