Diyarbakır’a İslam Bilim Müzesi

Diyarbakır’da planetaryum, faaliyet alanları, botanik bahçesi gibi birçok fonksiyonu bünyesinde barındıran Diyarbakır Keşif Merkezi ve İslm ailim Müzesi inşaa edilecek.

Studio Vertebra tarafından toplam 6.700 m² alanda tasarlanan Diyarbakır Keşif Merkezi ve İslâm Bilim Müzesi, eğitim birimlerine yakın konumuyla şehrin ilgi merkezi olmasına imkân tanıyacak. Planetaryum, faaliyet alanları, botanik bahçesi gibi birçok fonksiyonu bünyesinde barındıran programıyla proje, bulunduğu bölgede eğitim odaklı bir merkez oluşturmayı hedefliyor. Kuruluşundan bu yana mimarî, iç mimarî ve restorasyon alanlarında ulusal ve uluslar arası ölçekte ‘çok disiplinli’ çalışmalar yürüten tasarım ofisi Studio Vertebra’nın Diyarbakır’da tasarladığı, 4.000 m² oturum alanı; 2.600 m² İslâm Bilim Müzesi ve 4.100 m² Keşif Merkezi olmak üzere toplam 6.700 m² inşaat alanına sahip Diyarbakır Keşif Merkezi ve İslâm Bilim Müzesi, bölgedeki eğitim alanlarının tam merkezinde ve ana ulaşım akslarının kesişimine yakın konumuyla, bulunduğu bölgede yeni bir merkez noktası oluşturmayı hedefliyor.

DİYARBAKIR’IN İZLERİNİ DE TAŞIYACAK

Studio Vertebra’dan verilen bilgiye göre, İslam Bilim Müzesi ve Keşif Merkezi olmak üzere iki ana programı bünyesinde barındıran, Diyarbakır kent merkezinin batısında eğitim birimleri için ayrılmış bölgede yer alan projenin ana sirkülasyonunu, bu iki fonksiyonu ayıran yapısal bir kurgu olarak tasarlamış. İlk iki kat tek bir blok şeklinde hareket ederken, ikinci kat iki eksende konsol yapacak şekilde kaydırılmış. Bu kütlesel hareket sonucunda girişte oluşan konsolun altına planetaryum yerleştirilmiş, konsolun kalan kısmı ise bir giriş saçağı gibi davranarak ana girişi ve fuaye cephesini oluşturmuş. Yapının Diyarbakır’ın mimarî referanslarından izler taşıyan simgesel bir değer haline gelmesi de amaçlanmış. Kullanılan tabiî taş, cam ve limunatif materyaller de, bu simgesel etkiyi destekler nitelikte seçilmiş.

İstanbul - Musa Aydın