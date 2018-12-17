Eskişehir finale kaldı

Eskişehir WRI Dünya Şehircilik Yarışması’nda Londra ve New York’u geçip finale kaldı.

Eskişehir, Dünya Kaynaklar Enstitüsü’nün (World Resources Institute - WRI) şehircilik ödülü WRI Ross yarışmasında 115 şehir arasında Londra, Barselona, New York ve Dubai gibi metropolleri geride bırakarak finale kaldı. Sürdürülebilir kentsel gelişim politikalarını yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüten WRI, ödülünde ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan çok yönlü dönüştürücü projeleri değerlendirdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yarışmada 5 finalist şehirden biri olan Eskişehir’in bu başarısında Büyükşehir Belediyesi Kentsel Gelişim Projeleri kapsamında, Porsuk Çayı’nda ıslah çalışmaları yapılması, yaya ve taşıt köprülerinin yenilenmesi, tematik parklarla şehirde kişi başına düşen yeşil alan oranı yüzde 200’ün üzerinde arttırılması, şehir içi raylı sistem ağı yaygınlaştırılması ve buna paralel şehrin turizm potansiyelinin artması gibi hizmetlerin etkili olduğu görüşündeler. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız da konuyla ilgili açıklamasında küresel kalkınma ve iklim hedeflerine ulaşmak için şehirlerin olumlu değişmeye ihtiyacı olduğunu, şehirler için WRI Ross Ödülü’nün kentsel dönüşümü olumlu etkilemiş projeleri öne çıkarmayı ve onları desteklemeyi hedeflediğini söyledi. (euronews.com)