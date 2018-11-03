Hat sanatının Nijerya şubesi

Türkiye’de beş yıl hat sanatı eğitimi alan Hattat Abdullah, ülkesindeki birçok camiyi çizimleriyle süslüyor.

Türkiye’de hat sanatı eğitimi alan Nijeryalı hattat Yushaa Abdullah, ülkesindeki birçok camiyi çizimleriyle süslüyor. Türkiye’de beş yıl eğitim alan 50 yaşındaki Abdullah, Kaduna eyaletinde kurduğu “El Mihrab Hat Okulu” ile onlarca öğrenci yetiştirerek hat sanatının Batı Afrika’da yayılmasına büyük katkı sağlıyor. Nijeryalı hattat Abdullah, hat sanatı, çalışmaları ve Türkiye’deki eğitim serüvenini değerlendirdi. Hat sanatını 29 yıl önce kendi çabalarıyla öğrenmeye başlayan Abdullah, ülkesinde bu sanatın eğitimi verilmediği için Türkiye ya da İran’da bu eğitimi almak için arayışlara girdiğini dile getirdi. Hattat Abdullah, “Batı Afrika’da bu işle uğraşan uzman olmadığı için hat sanatını çabalarımla öğrenmeye başladım ve çizdiğim eserleri çevremdeki insanlar da çok beğenmeye başladı, ancak bu sanatta kendimi geliştirmek istiyordum ve bunun için Türkiye ya da İran’da eğitim almayı istiyordum.” dedi. Hattat Abdullah, Mimar Sinan Üniversitesi’nden 2007 yılında kabul alarak Hasan Çelebi ve Davut Bektaş gibi hattatlardan sanatın inceliklerini öğrendiğini söyledi.

HAT OKULU VAR

Hat sanatını öğrenmek için çok çaba harcadığını belirten Abdullah, 2012’de ülkesine döndükten sonra bu sanatı Afrika’da yaygınlaştırmak için de okul açtı. Abdullah, “Nijerya’nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde yaşıyorum ve burada hat okulum var. Onlarca öğrenci bu okulda eğitim görüyor ve şu an 25 öğrencim var.” ifadesini kullandı. Hat sanatını öğrenme sürecinde Türkiye’nin çok yardımı olduğuna dikkati çeken Abdullah, “Türkiye’deki İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nin (IRCICA) yardımıyla Nijerya’da belki de Batı Afrika’da ilk kaligrafi merkezi açılacak.” diye konuştu. Abdullah, Kano, Abuja, Lagos, Borno, Nijer, Porthacourt gibi birçok bölgedeki camiyi çizimleriyle süslediğini belirtti.