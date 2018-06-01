Haziran sayısı çıktı: Can Kardeş’te Bayram Sevinci

Derginiz, Ramazan’ı taçlandıran Bayram’ı kapağına taşıyor.

Renkli Düşünceler köşesinin yazarı Demirhan Kadıoğlu eski bayramların tadını, özlemini ve heyecanını paylaşırken, bayramların bir araya geldiğini hatta büyüklere saygı ve nezaketi anlatmak için birer fırsat olduğunu söylüyor ve bir de çağrıda bulunuyor: “Bu bayram kimse küs kalmasın!”

Makas eller boş durmuyor

Merakla takip ettiğiniz Makas Eller’de, Şule Gülgün sizi ve arkadaşlarınızı mutlu edecek bir sakız kavanozu hazırladı. Bayramınız şeker tadında geçecek. Çocuk Aşçı Nurşin, mutfağında “Ramazan Şerbeti” hazırlıyor. Hem pratik hem de lezzetli tarifi derginizin sayfalarında bulabileceksiniz. İrem Demir’in kaleme aldığı Hayvanlar Alemi’nin konuğu: Peygamberdevesi ilginç görüntüsü ve özellikleri sizleri şaşırtacak. Acaba bu isim ona nerden gelmiş?

Bayramda elinizden düşmeyecek

Ahmet Çakıl’ın hazırladığı Mizah sayfası, deyimleri çizgilere dönüştürüyor. Okurken yüzünüzden tebessüm eksik kalmayacak. ilim Teknik sayfası, Çevre Koruma Haftası münasebetiyle, Enerji Üreten Teknoloji’den bahsediyor. Bayramda da Can Kardeş’i yanınızdan ayıramayacaksınız. Çünkü Can Kardeş en iyi kardeş… Ve aynı zamanda en iyi arkadaş! Şimdiden herkese iyi bayramlar!

Bu yaz tatilinde Kur’ân bitecek

İsmail Tezerin’in kaleme aldığı Arif’in Dünyası’nda, kahramanımız babası ile yine tefekkür yolculuğuna çıkıyor. Arif, Sahur, Teravih ve Mukabele kavramlarını tefekkür ederken, Kur’ân’ın mu’cizesine kendince şahit oluyor ve ciddî bir karar alıyor: Bu yaz tatilinde Kur’ân bitecek. Mehtap Yükselten’in kaleme aldığı “Karne günü” başlıklı yazısında, Enes’in başından geçen ilginç bir olaya şahit olacaksınız. Herkesin heyecanla beklediği, ama Enes için eziyet olan o gün nasıl bitecek? Yaşadığı olaylardan ders çıkarabilecek mi? Uçan Çocuk’ta bir şakanın ardından arkadaşlarıyla nasıl bayram ziyaretine gidildiğini anlatıyor. Ya diğer çizgi kahramanımız; Vız Vız arı ve arkadaşları saklambaç oynama karar veriyor. Kaplumbağa arkadaş onları ararken küçük bir sürprizle karşılaşacak.

İstanbul- Mücahit Ak